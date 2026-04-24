SAÚDE

Lula passará por dois procedimentos médicos hoje em SP; veja o que será feito

Intervenções são consideradas simples e não devem afetar agenda do presidente

Esther Morais

Publicado em 24 de abril de 2026 às 06:59

Lula Crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva será submetido a dois procedimentos médicos nesta sexta-feira (24), no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

De acordo com a Secretaria de Comunicação da Presidência (Secom), Lula fará a retirada de uma queratose no couro cabeludo e passará por uma infiltração no punho direito para tratar uma tendinite no polegar. As intervenções são consideradas simples, não exigem repouso e não devem provocar alterações na agenda oficial.

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A queratose é uma alteração na pele caracterizada pelo espessamento da camada superficial, geralmente com aspecto áspero ou descamativo. Em alguns casos, a lesão é removida por cauterização, um procedimento rápido realizado em consultório.