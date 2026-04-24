Lula passará por dois procedimentos médicos hoje em SP; veja o que será feito

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Esther Morais
Publicado em 24 de abril de 2026 às 06:59
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva será submetido a dois procedimentos médicos nesta sexta-feira (24), no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.
De acordo com a Secretaria de Comunicação da Presidência (Secom), Lula fará a retirada de uma queratose no couro cabeludo e passará por uma infiltração no punho direito para tratar uma tendinite no polegar. As intervenções são consideradas simples, não exigem repouso e não devem provocar alterações na agenda oficial.
Lula
A queratose é uma alteração na pele caracterizada pelo espessamento da camada superficial, geralmente com aspecto áspero ou descamativo. Em alguns casos, a lesão é removida por cauterização, um procedimento rápido realizado em consultório.
Já a tendinite é a inflamação de um tendão, estrutura que liga o músculo ao osso. O tratamento por infiltração consiste na aplicação de medicamentos anti-inflamatórios diretamente na região afetada, com o objetivo de reduzir a dor e a inflamação, sendo indicado quando outras abordagens, como repouso ou fisioterapia, não apresentam resultado.