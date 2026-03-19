ACIDENTE

Duas crianças morrem tentando fugir de incêndio em prédio residencial

Meninos ficaram presos em grade de janela

Esther Morais

Publicado em 19 de março de 2026 às 11:05

Duas crianças morrem tentando fugir de incêndio em prédio residencial Crédito: Everaldo Silva/TV Globo

Duas crianças morreram após um incêndio atingir um apartamento no Residencial Ignêz Andreazza, no bairro de Areias, Zona Oeste do Recife, na madrugada desta quinta-feira (19).

As vítimas eram dois irmãos, de 9 e 11 anos, que dormiam no mesmo quarto quando as chamas começaram, por volta das 3h30. Segundo o Corpo de Bombeiros e relatos de moradores, os meninos tentaram escapar pela janela do imóvel, no segundo andar, mas ficaram presos à grade de proteção e morreram no local.

No apartamento moravam cinco pessoas da mesma família. Além das crianças, três adultos ficaram feridos. Dois homens, de 78 e 39 anos, e uma mulher, de 44, foram socorridos para o Hospital da Restauração, no centro da capital pernambucana. A unidade informou que eles seguem em atendimento, sem detalhes sobre o estado de saúde. No local, bombeiros relataram que as vítimas apresentavam sinais de inalação de fumaça.

O incêndio ocorreu no Bloco 342, no Módulo 1 do conjunto habitacional. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e conseguiram controlar as chamas antes que o fogo se espalhasse para outros cômodos.

As primeiras análises da perícia indicam que o fogo pode ter começado nas proximidades da porta do quarto onde estavam as crianças. A causa do incêndio ainda é investigada.

O síndico do residencial afirmou ao g1 PE que o imóvel possuía grande quantidade de equipamentos eletrônicos e objetos acumulados, o que pode ter contribuído para a propagação das chamas. Peritos que estiveram no local confirmaram a presença de entulho e classificaram o ambiente como irregular e com risco elevado de incêndio.

Após a ocorrência, foram identificados danos estruturais em apartamentos vizinhos, incluindo rachaduras em uma unidade no andar superior. Os imóveis atingidos foram interditados pela Defesa Civil.