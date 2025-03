LUA DE SANGUE

Eclipse total da lua poderá ser visto em todo o Brasil na sexta-feira (14)

Evento celestial acontecerá durante a madrugada e poderá ser visto a olho nu

O eclipse ocorre quando a Lua está dentro da umbra, que é a sombra mais interna do planeta. A razão para a cor avermelhada se dá pela maneira com que a luz se espalha. Ao passar pela atmosfera da Terra, o satélite sofre refração e dispersão. Os núcleos de menor comprimento de onda (azul e violeta) são mais espalhados, enquanto os de maior comprimento de onda (vermelho e laranja) atravessam a atmosfera e alcançam a Lua, dando a ela a coloração avermelhada. >

Na penumbra, que é uma parte mais externa da sombra, o escurecimento da Lua é leve a ponto de passar despercebido. No Brasil, a parte penumbral do eclipse tem previsão de iniciar por volta de 00h57, no horário de Brasília. >

Em algumas regiões do país, o eclipse será totalmente visível, como é o caso de estados como Roraima, Amazonas, Acre, Rondônia e parte do Mato Grosso. Partes da Bahia mais ao nordeste, Sergipe, Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte e partes de Ceará e Pernambuco poderão ver a fase total inteira visível, mas perderão parte das fases parcial e penumbral. Todo o resto do país, por sua vez, verá as fases parcial e total, mas não a penumbral. >