Em acordo inédito, profissionais do sexo terão carteira assinada

Um grupo de profissionais do sexo que trabalha numa boate de São Paulo terá carteira de trabalho assinada. A medida é um acordo inédito feito pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) e pelo Ministério do Trabalho e Emprego, que comprovou vínculo empregatício entre de três profissionais do sexo que trabalham no local.



O estabelecimento foi um dos alvos de uma fiscalização conjunta em junho, a partir de denúncia de condições análogas à escravidão recebida pelo MPT. Duas casas norturnas que ofereciam os serviços de mulheres migrantes de outras regiões do Brasil foram visitadas pelos agentes.