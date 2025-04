CRIME

Empresária salta de prédio para fugir de companheiro que ameaçava matá-la

Após 12 dias de internação e ameaças constantes, vítima conseguiu denunciar agressor

"Eu não podia ser mais um número". Foi com essa convicção que Jhenipher Sabriny de Oliveira, 31 anos, tomou a decisão drástica de pular da janela de seu apartamento em Contagem (MG) no último dia 12 de fevereiro. A queda de sete metros, que resultou em múltiplas fraturas, foi sua única saída para escapar do companheiro que ameaçava matá-la a facadas. >