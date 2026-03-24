CRIME BRUTAL

Enteada é morta com tiro de espingarda pela madrasta durante visita ao pai doente

Suspeita fugiu após o crime e foi presa em Santa Catarina

Wendel de Novais

Publicado em 24 de março de 2026 às 08:07

Maria Helena de Souza foi morta pela madrasta Crédito: Reprodução

Uma visita ao pai doente terminou em tragédia no interior do Rio Grande do Sul. A representante comercial Maria Helena de Souza, de 50 anos, foi morta com um disparo de espingarda dentro da casa da família, na zona rural de Igrejinha, na Região Metropolitana de Porto Alegre. A principal suspeita do crime é a própria madrasta da vítima, Lurdes de Fátima de Lima Maurina, de 63 anos. As informações são do g1.

Segundo as investigações, Maria Helena estava no imóvel visitando o pai, um idoso de 66 anos que se encontra acamado, quando houve um desentendimento entre as duas mulheres. Em meio à discussão, a suspeita teria ido até um dos quartos da residência, pegado uma espingarda calibre 12 e efetuado um disparo contra a enteada, que morreu ainda no local.

Equipes da Brigada Militar foram acionadas após relatos de tiros na região. Ao chegarem ao endereço, junto com os Bombeiros Voluntários, encontraram a vítima caída no chão, já sem sinais vitais. A área foi isolada para o trabalho da perícia, e a arma utilizada no crime acabou apreendida.

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Após o homicídio, Lurdes fugiu pelos fundos da casa em direção a uma área de mata. Buscas foram realizadas nas imediações, mas ela conseguiu escapar. A suspeita permaneceu foragida até ser localizada dois dias depois no município de Itajaí, no litoral de Santa Catarina, durante uma ação conjunta das polícias civis dos dois estados.

De acordo com a Polícia Civil, a mulher tinha vínculos com cidades catarinenses, como São Miguel do Oeste, o que ajudou a direcionar as buscas. Após contato entre a defesa e os investigadores, ela se apresentou na delegacia e teve a prisão confirmada. A suspeita deve passar por audiência de custódia e, em seguida, ser encaminhada ao sistema prisional catarinense, no Complexo Penitenciário do Vale do Itajaí, até a transferência para o Rio Grande do Sul.