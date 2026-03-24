Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Enteada é morta com tiro de espingarda pela madrasta durante visita ao pai doente

Suspeita fugiu após o crime e foi presa em Santa Catarina

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 24 de março de 2026 às 08:07

Maria Helena de Souza foi morta pela madrasta
Maria Helena de Souza foi morta pela madrasta Crédito: Reprodução

Uma visita ao pai doente terminou em tragédia no interior do Rio Grande do Sul. A representante comercial Maria Helena de Souza, de 50 anos, foi morta com um disparo de espingarda dentro da casa da família, na zona rural de Igrejinha, na Região Metropolitana de Porto Alegre. A principal suspeita do crime é a própria madrasta da vítima, Lurdes de Fátima de Lima Maurina, de 63 anos. As informações são do g1. 

Segundo as investigações, Maria Helena estava no imóvel visitando o pai, um idoso de 66 anos que se encontra acamado, quando houve um desentendimento entre as duas mulheres. Em meio à discussão, a suspeita teria ido até um dos quartos da residência, pegado uma espingarda calibre 12 e efetuado um disparo contra a enteada, que morreu ainda no local.

Equipes da Brigada Militar foram acionadas após relatos de tiros na região. Ao chegarem ao endereço, junto com os Bombeiros Voluntários, encontraram a vítima caída no chão, já sem sinais vitais. A área foi isolada para o trabalho da perícia, e a arma utilizada no crime acabou apreendida.

Maria Helena de Souza foi morta pela madrasta

Maria Helena de Souza foi morta pela madrasta por Reprodução
Maria Helena de Souza foi morta pela madrasta por Reprodução
Maria Helena de Souza foi morta pela madrasta por Reprodução
Maria Helena de Souza foi morta pela madrasta por Reprodução
1 de 4
Maria Helena de Souza foi morta pela madrasta por Reprodução

Após o homicídio, Lurdes fugiu pelos fundos da casa em direção a uma área de mata. Buscas foram realizadas nas imediações, mas ela conseguiu escapar. A suspeita permaneceu foragida até ser localizada dois dias depois no município de Itajaí, no litoral de Santa Catarina, durante uma ação conjunta das polícias civis dos dois estados.

De acordo com a Polícia Civil, a mulher tinha vínculos com cidades catarinenses, como São Miguel do Oeste, o que ajudou a direcionar as buscas. Após contato entre a defesa e os investigadores, ela se apresentou na delegacia e teve a prisão confirmada. A suspeita deve passar por audiência de custódia e, em seguida, ser encaminhada ao sistema prisional catarinense, no Complexo Penitenciário do Vale do Itajaí, até a transferência para o Rio Grande do Sul.

Maria Helena deixa dois filhos, uma mulher de 28 anos e um jovem de 21. O caso é tratado como homicídio qualificado e segue sob investigação da Polícia Civil de Igrejinha, responsável pelo registro da ocorrência.

Leia mais

Imagem - Líder e defensora das mulheres: quem é a comandante da Guarda Municipal morta por namorado policial rodoviário

Líder e defensora das mulheres: quem é a comandante da Guarda Municipal morta por namorado policial rodoviário

Imagem - Estupro dentro de delegacia é investigado após servidora ser encontrada desacordada em sala

Estupro dentro de delegacia é investigado após servidora ser encontrada desacordada em sala

Imagem - PF mira esquema milionário de fraude em concursos públicos com ponto eletrônico e gabarito antecipado

PF mira esquema milionário de fraude em concursos públicos com ponto eletrônico e gabarito antecipado

Tags:

Crime Maria Helena de Souza Morta Pela Madrasta Tiro de Espingarda

Mais recentes

Imagem - Médica encomendou e pagou por vídeo adulterado para justificar erro em prescrição que matou criança, diz delegado

Médica encomendou e pagou por vídeo adulterado para justificar erro em prescrição que matou criança, diz delegado
Imagem - Policial rodoviário matou chefe da Guarda Municipal após vítima tentar terminar relacionamento

Policial rodoviário matou chefe da Guarda Municipal após vítima tentar terminar relacionamento
Imagem - Acusado de matar esposa, tenente-coronel alega que dívida e dependência impediram divórcio

Acusado de matar esposa, tenente-coronel alega que dívida e dependência impediram divórcio

MAIS LIDAS

Imagem - Morre Gerson Brenner, ator que brilhou em ‘Rainha da Sucata’, aos 66 anos
01

Morre Gerson Brenner, ator que brilhou em ‘Rainha da Sucata’, aos 66 anos

Imagem - INSS: 13º de aposentados e pensionistas será antecipado para abril e maio; confira o calendário
02

INSS: 13º de aposentados e pensionistas será antecipado para abril e maio; confira o calendário

Imagem - Mulher é vítima de tentativa de estupro, reage e é espancada a pauladas por suspeito na Bahia
03

Mulher é vítima de tentativa de estupro, reage e é espancada a pauladas por suspeito na Bahia

Imagem - Quem são as policiais militares baleadas durante briga em unidade da corporação em Salvador
04

Quem são as policiais militares baleadas durante briga em unidade da corporação em Salvador