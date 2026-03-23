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PF mira esquema milionário de fraude em concursos públicos com ponto eletrônico e gabarito antecipado

Investigação revela participação de servidores e cobrança de até R$ 500 mil por vaga

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 23 de março de 2026 às 10:56

Esquema tinha ponto eletrônico e gabarito antecipado Crédito: Reprodução/Fantástico

Um esquema sofisticado de fraude em concursos públicos, que envolvia pagamento de propina, uso de tecnologia e cooptação de servidores, foi desvendado por investigadores e expôs um mercado clandestino de venda de aprovações no Brasil. De acordo com informações do Fantástico, candidatos chegavam a pagar até R$ 500 mil para garantir uma vaga em cargos de alto escalão.

A investigação teve início após uma denúncia anônima que levou os agentes até o ex-policial militar Wanderlan Limeira de Sousa, localizado em Patos, na Paraíba. Ele e dois parentes figuram entre os aprovados no Concurso Nacional Unificado (CNU) de 2024 para o cargo de auditor fiscal do trabalho, cuja remuneração ultrapassa R$ 22 mil.

A análise do celular da sobrinha dele, Larissa Neves, foi determinante para revelar a engrenagem do esquema. Em áudios encontrados no aparelho, familiares discutem detalhes da fraude, incluindo a necessidade de subornar fiscais de prova, desativar câmeras de segurança e até recorrer ao uso de um “boneco” — uma pessoa contratada para fazer o exame no lugar do candidato.

Polícia Federal

Policial rodoviário federal e dois empresários são presos por esquema de pagamento de propina por Divulgação
Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) por Reprodução/PCDF
Polícia Federal por Divulgação
Operação da Polícia Federal contra tráfico internacional de mulheres por Divulgação
Operação da Polícia Federal contra tráfico internacional de mulheres por Divulgação
Operação da Polícia Federal contra tráfico internacional de mulheres por Divulgação
Polícia Federal por Reprodução/Polícia Federal
Polícia Federal por Arquivo Agência Brasil
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Policial rodoviário federal e dois empresários são presos por esquema de pagamento de propina por Divulgação

As investigações apontam que o grupo utilizava diferentes estratégias para burlar o sistema. Entre elas estavam pontos eletrônicos para transmissão de respostas em tempo real, envio de fotos dos cadernos de questões durante a aplicação das provas e, em alguns casos, o acesso antecipado ao gabarito oficial.

Horas antes da prova para auditor fiscal, mensagens trocadas por Larissa indicam que ela cobrava o envio das respostas. Segundo os investigadores, antes mesmo do início do exame, ela já teria recebido tanto o tema da redação quanto o gabarito completo.

Um dos nomes centrais apontados no esquema é Waldir Luiz de Araújo Gomes, conhecido como “Mister M”. Ele trabalhava na Fundação Cesgranrio, responsável pela organização do CNU, e posteriormente passou a atuar no Tribunal Regional da Paraíba. De acordo com as apurações, ele teria acesso prévio às provas e orientava como violar os envelopes sem deixar sinais. "O lacre é fácil demais, tanto romper e botar de novo", disse em um dos áudios obtidos durante a investigação.

Outro personagem apontado como peça-chave é Thyago José de Andrade, identificado como líder da organização criminosa. Ele seria responsável por recrutar funcionários de instituições organizadoras de concursos em diferentes partes do país, ampliando o alcance do esquema.

Além do CNU, o grupo também atuava em seleções para tribunais, bancos públicos e universidades. Conversas interceptadas mostram negociações envolvendo cifras elevadas. Em um dos registros, Wanderlan menciona uma dívida de R$ 400 mil com Thyago relacionada a um serviço prestado a um candidato.

Segundo os investigadores, nem todos os beneficiados conseguiam pagar os valores de forma imediata. Em alguns casos, eram feitos acordos que incluíam parcelamentos e até a entrega de bens, como veículos e viagens, como forma de quitação.

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Tags:

Concurso Público Polícia Federal Fraude Esquema Milionário

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