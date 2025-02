DÍVIDA DE BILHÕES

Entenda a crise que fez a Bombril entrar com pedido de recuperação judicial mais uma vez

A empresa anunciou possuir dívidas no valor de R$ 2,3 bilhões

A empresa de produtos de limpeza Bombril, conhecida por sua esponja de aço, anunciou nesta segunda-feira (10) que entrou com pedido de recuperação judicial junto com outras sociedades do Grupo Bombril. As dívidas chegam a R$ 2,3 bilhões.>