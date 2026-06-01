POLÍTICA

Erika Hilton diz que PEC protocolada pela oposição 'cria a escala 7×0'

Deputada do PSol criticou a PEC nº 12/2026, protocolada por 36 senadores da oposição, incluindo Flávio Bolsonaro (PL) e Rogério Marinho (PL)

Metrópoles

Publicado em 1 de junho de 2026 às 08:54

Erika Hilton e Flávio Bolsonaro Crédito: LUIS NOVA/ESPECIAL METRÓPOLES

A deputada federal Erika Hilton (Psol-SP) criticou a PEC nº 12/2026, protocolada por 36 senadores da oposição. Segundo a parlamentar, a proposta, encabeçada por Rogério Marinho (PL-RN) e Flávio Bolsonaro (PL-RJ), possibilita a criação de “escala 7×0” — em que o empregado trabalha todos os dias da semana. “O senador Flávio Bolsonaro e seus aliados apresentaram uma PEC no Senado que acaba com a CLT e cria a escala 7×0”, escreveu a deputada.

A proposta - protocolada na última quinta-feira (28/5), um dia depois de a Câmara dos Deputados aprovar a PEC que acaba com a escala 6×1 - prevê que os empregados poderão negociar a escala de trabalho com o contratante.