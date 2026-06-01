INVESTIGAÇÃO

Hóspede americana é encontrada morta em hotel de luxo brasileiro que tem diárias de até R$ 22 mil

Caso foi registrado como morte suspeita

Carol Neves

Publicado em 1 de junho de 2026 às 09:38

Rosewood São Paulo Crédito: Divulgação/Guia Michelin

Uma turista americana de 40 anos foi encontrada morta na tarde de domingo (31) em um dos quartos do hotel de luxo Rosewood São Paulo, localizado na região central da capital paulista.

A vítima foi identificada como Hilde Ann Lynn. Equipes encontraram no quarto uma garrafa vazia de vodca, um copo caído no chão e diversos comprimidos espalhados sobre a cama, próximos ao corpo, segundo informação do portal G1.

Um homem que se apresentou como cirurgião plástico da americana procurou a administração do hotel após não conseguir contato com a americana por telefone. Ele relatou que Hilde estava no Brasil havia cerca de três semanas e que teria passado por um procedimento estético durante a estadia.

Ainda conforme o relato, a hóspede fazia uso de drogas e, dias antes, havia sido levada por ele a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) devido à suspeita de overdose.

Após receber as informações, representantes do hotel foram até o quarto e encontraram a mulher desacordada sobre a cama. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas apenas confirmou a morte no local.

No dia anterior, houve uma reclamação envolvendo Hilde e amigas em um dos restaurantes do hotel. Conforme o relato, elas apresentavam sinais visíveis de embriaguez e comportamento exaltado. O documento afirma que o grupo realizou "demonstrações íntimas em público que evoluíram para uma situação de exposição parcial do corpo, causando constrangimento aos demais hóspedes".

A Secretaria da Segurança Pública informou que foram solicitados exames ao Instituto de Criminalística (IC) e ao Instituto Médico Legal (IML). O caso foi registrado como morte suspeita no 78º Distrito Policial (Jardins), que ficará responsável pela investigação.

Hotel de luxo

Inaugurado em 2022, o Rosewood São Paulo é um dos hotéis mais luxuosos do país. As diárias variam de aproximadamente R$ 4,4 mil a R$ 22,3 mil.

Em nota, o hotel confirmou a morte da hóspede e afirmou que está colaborando com as autoridades. "O Rosewood São Paulo confirma que a hóspede Hilde Ann Lynn foi encontrada sem vida na tarde deste domingo, 31 de maio."