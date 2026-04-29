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Estudo revela que ficar menos de 20 minutos de celular na cama reduz pela metade a qualidade do sono; entenda

Especialistas apontam que, mesmo após conseguir dormir, o organismo precisa passar por ciclos profundos de sono para consolidar a memória, equilibrar hormônios e promover recuperação física

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 29 de abril de 2026 às 13:28

‘Bed rooting’ é o hábito de ficar no celular na cama durante o dia
Ficar menos de 20 minutos de celular na cama reduz pela metade a qualidade do sono Crédito: Shutterstock

Dormir com o celular ao lado da cama, hábito cada vez mais comum entre os brasileiros, pode estar comprometendo silenciosamente a qualidade do sono e a recuperação do organismo. O estudo da Sleep Foundation, realizado em Harvard Medical School, revela que a exposição à luz azul emitida pelas telas antes de dormir, mesmo que por apenas 13 minutos apenas, reduz em 50%, a produção de melatonina, hormônio responsável por regular o ciclo do sono, dificultando o adormecimento e reduzindo a profundidade do descanso.

Além dos efeitos da tecnologia, especialistas reforçam que a qualidade do sono também está diretamente ligada aos cuidados com o ambiente de descanso e à escolha adequada de colchões e travesseiros. Diante desse cenário, o Instituto Nacional de Estudos do Repouso (INER) chama atenção para um aspecto complementar, mas igualmente decisivo: a qualidade do suporte físico durante a noite. Segundo o Instituto, além da higiene do sono e da redução do uso de telas, o colchão exerce papel fundamental na continuidade do descanso e na recuperação muscular e postural.

Como melhorar qualidade do sono

A deficiência de magnésio pode prejudicar a qualidade do sono (Imagem: MAYA LAB | Shutterstock) por Imagem: MAYA LAB | Shutterstock
A decoração do ambiente pode interferir diretamente na qualidade do sono (Imagem: Followtheflow | Shutterstock) por Imagem: Followtheflow | Shutterstock
O chá de erva-cidreira contém compostos que favorecem a qualidade do sono (Imagem: Africa Studio | Shutterstock) por Imagem: Africa Studio | Shutterstock
A hiperacusia e a misofonia estão relacionadas a uma amplificação anormal da percepção sonora pelo cérebro (Imagem: Luis Molinero | Shutterstock) por Imagem: Luis Molinero | Shutterstock
Os energéticos podem prejudicar a qualidade do sono (Imagem: New Africa | Shutterstock) por Imagem: New Africa | Shutterstock
A privação de sono pode acelerar o envelhecimento da pele (Imagem: MAYA LAB | Shutterstock) por Imagem: MAYA LAB | Shutterstock
O kiwi ajuda a ter uma noite de sono mais reparadora (Imagem: Nataliya Arzamasova | Shutterstock) por Imagem: Nataliya Arzamasova | Shutterstock
O horário das refeições e os alimentos também podem interferir na qualidade do sono (Imagem: New Africa | Shutterstock) por Imagem: New Africa | Shutterstock
Diversos fatores podem atrapalhar o sono (Imagem: New Africa | Shutterstock) por Imagem: New Africa | Shutterstock
Dificuldades com o sono e alterações do humor são fatores que contribuem para a sensação de nevoeiro mental (Imagem: Image Point Fr | Shutterstock) por Imagem: Image Point Fr | Shutterstock
É possível melhorar a qualidade do sono com alguns hábitos (Imagem: New Africa | Shutterstock) por Imagem: New Africa | Shutterstock
Estabelecer uma rotina de sono consistente ajuda a manter o equilíbrio emocional (Imagem: MAYA LAB | Shutterstock) por Imagem: MAYA LAB | Shutterstock
Alguns alimentos podem ajudar a melhorar a qualidade do sono (Imagem: Hananeko_Studio | Shutterstock) por Imagem: Hananeko_Studio | Shutterstock
A taurina melhora a qualidade do sono ao auxiliar na regulação do neurotransmissor que promove relaxamento no organismo, o GABA (Imagem: New Africa | Shutterstock) por Imagem: New Africa | Shutterstock
Exercícios que trabalham o fortalecimento muscular podem ser melhores para a qualidade e duração do sono (Imagem: PeopleImages.com - Yuri A | Shuttrstock) por Imagem: PeopleImages.com - Yuri A | Shuttrstock
Além de fundamental para o funcionamento do corpo, o sono também influencia a gordura abdominal (Imagem: New Africa | Shutterstock) por Imagem: New Africa | Shutterstock
A prática regular de corrida melhora o humor, a resistência física e a qualidade do sono (Imagem: PeopleImages.com - Yuri A | Shutterstock) por Imagem: PeopleImages.com - Yuri A | Shutterstock
Dormir bem e manter uma rotina de sono regular podem melhorar a saúde física e mental (Imagem: Ground Picture | Shutterstock) por Imagem: Ground Picture | Shutterstock
Além de fundamental para o funcionamento do corpo, o sono também influencia a saúde mental (Imagem: New Africa | Shutterstock) por Imagem: New Africa | Shutterstock
Alimentação e sono de qualidade podem aumentar o desempenho dos estudantes no Enem (Imagem: alvan.ph | Shutterstock) por Imagem: alvan.ph | Shutterstock
A alimentação pode ajudar a melhorar o sono na menopausa (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock) por Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock
Mudanças no sono da criança podem indicar que ela está lidando com algum sentimento difícil (Imagem: Hung Chung Chih | Shutterstock) por Imagem: Hung Chung Chih | Shutterstock
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A deficiência de magnésio pode prejudicar a qualidade do sono (Imagem: MAYA LAB | Shutterstock) por Imagem: MAYA LAB | Shutterstock

“A luz das telas e a hiperestimulação cerebral já criam uma barreira importante para o início do sono. Mas, mesmo quando a pessoa consegue dormir, fatores como um colchão desgastado ou um travesseiro inadequado podem comprometer todo o ciclo de recuperação do organismo. Quando isso se soma a um colchão inadequado, sem suporte técnico e sem estabilidade estrutural, o impacto no descanso é ainda maior. O corpo e o cérebro precisam trabalhar em conjunto para que o sono seja realmente restaurador”, afirma Cleriane Lopes Denipoti, diretora-executiva do INER.

Especialistas apontam que, mesmo após conseguir dormir, o organismo precisa passar por ciclos profundos de sono para consolidar a memória, equilibrar hormônios e promover recuperação física. Nesse processo, o alinhamento correto da coluna e a distribuição equilibrada dos pontos de pressão são fundamentais.

Por isso, cuidados simples no dia a dia fazem diferença: manter o colchão limpo e bem conservado, respeitar o tempo de vida útil do produto e escolher travesseiros que garantam o alinhamento do pescoço são medidas essenciais para preservar a qualidade do sono. É nesse contexto que o Selo Pró-Espuma se destaca como referência de qualidade no setor colchoeiro. Coordenado pelo INER, o programa certifica colchões que passam por rigorosos ensaios laboratoriais de densidade, firmeza, deformação, resistência e durabilidade, garantindo que o produto ofereça suporte adequado ao corpo ao longo de toda a noite.

“O consumidor costuma relacionar qualidade do sono apenas a hábitos comportamentais, como evitar o celular antes de dormir, o que é muito importante. No entanto, a escolha de um colchão certificado e adequado ao biotipo, assim como o uso de travesseiros de qualidade, são fatores determinantes para um sono profundo e contínuo. O Selo Pró-Espuma assegura que esse suporte foi testado e validado”, destaca Cleriane.

O INER reforça que o sono de qualidade depende de um conjunto de fatores: ambiente escuro, redução de estímulos eletrônicos, rotina regular e escolha de colchões certificados, com densidade e desempenho compatíveis com o biotipo do usuário. Mais do que evitar o uso do celular à noite, investir em produtos certificados e adotar boas práticas de cuidado com colchões e travesseiros é um passo fundamental para garantir saúde, bem-estar e qualidade de vida.

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