DENÚNCIA

Ex-ministro de Bolsonaro nega elo com PCC e pede apuração imediata

Em ofício ao ministro da Justiça, senador Ciro Nogueira nega acusações, e pede à PF checar registros de entrada no Senado

Metrópoles

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 08:52

Ciro Nogueira Crédito: Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Em ofício protocolado neste domingo (31/8) ao ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, o senador Ciro Nogueira (PP-PI) negou qualquer ligação com o PCC e solicitou investigações urgentes pela Polícia Federal. O documento responde a questionamentos do site ICL e contesta relatos atribuídos a uma testemunha que disse à PF que o parlamentar teria recebido dinheiro vivo de integrantes da facção.