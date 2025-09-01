Ex-ministro de Bolsonaro nega elo com PCC e pede apuração imediata

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 1 de setembro de 2025 às 08:52
Em ofício protocolado neste domingo (31/8) ao ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, o senador Ciro Nogueira (PP-PI) negou qualquer ligação com o PCC e solicitou investigações urgentes pela Polícia Federal. O documento responde a questionamentos do site ICL e contesta relatos atribuídos a uma testemunha que disse à PF que o parlamentar teria recebido dinheiro vivo de integrantes da facção.
No texto, Nogueira afirma que “essas pessoas jamais estiveram em meu gabinete” e que “por jamais ter tido proximidade de qualquer espécie, e portanto nunca poderia ter advogado em benefício delas (…) é absolutamente mentirosa” a hipótese de favorecimento financeiro.