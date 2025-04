POR CORRUPÇÃO

Ex-presidente Fernando Collor é preso em Alagoas após decisão de Moraes

Ele está custodiado na superintendência da Polícia Federal em Maceió

"O ex-presidente Fernando Collor de Mello encontra-se custodiado, no momento, na Superintendência da Polícia Federal na capital alagoana. São estas as informações que temos até o momento", informou o advogado Marcelo Bessa ao jornal O Globo.>

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a prisão imediata do ex-presidente da República e ex-senador, que foi condenado a oito anos e dez meses, em regime inicial fechado, por participação em esquema de corrupção na BR Distribuidora.>

Em nota, os advogados Marcelo Bessa e Thiago Lôbo Fleury, que representam o ex-presidente, dizem ter recebido "com surpresa e preocupação" a decisão proferida na data de hoje pelo ministro.>

Sobre o caráter protelatório do recurso citado por Moraes, afirmam ainda que a defesa demonstrou que a maioria dos membros da Corte reconhece seu manifesto cabimento.>

Conforme a decisão do STF, ficou provado na Ação Penal (AP) 1025 que Collor, com a ajuda dos empresários Luis Pereira Duarte de Amorim e Pedro Paulo Bergamaschi de Leoni Ramos, recebeu R$ 20 milhões para viabilizar irregularmente contratos da BR Distribuidora com a UTC Engenharia para a construção de bases de distribuição de combustíveis.>