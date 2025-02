DF

Falso pastor é acusado de embolsar R$ 300 mil prometendo viagem a Israel

Uma das vítimas teve mal súbito e morreu ao saber do golpe

Carol Neves

Publicado em 17 de fevereiro de 2025 às 13:11

Ivanildo Serafim de Arruda Crédito: Reprodução

Ivanildo Serafim de Arruda, de 62 anos, foi identificado como o falso pastor investigado pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) por suspeita de aplicar um golpe que resultou em um prejuízo de cerca de R$ 300 mil. Ele enganou pelo menos 20 pessoas com pacotes turísticos fictícios. O falso religioso prometia a viagem dos sonhos para a Terra Santa, entre Israel e a Palestina, atraindo cristãos interessados em conhecer os locais por onde Jesus Cristo teria caminhado. >

Segundo o Metrópoles, o estelionatário realizava pregações em diversas igrejas, usando sua suposta posição como pastor para conquistar a confiança dos fiéis. Ivanildo oferecia pacotes de viagens com direito a passeios, hotel, café da manhã e jantar, prometendo que as viagens ocorreriam ainda no mesmo ano do pagamento. Muitas das vítimas pagaram entre R$ 10 mil e R$ 20 mil, mas nunca embarcaram.>

Além de enganar pessoas da capital, o golpe também afetou fiéis do Entorno do DF e até de outros estados. Ele atraía tanto pessoas de classes sociais mais altas, como idosos e servidores públicos, quanto pessoas mais humildes, que muitas vezes comprometeram suas economias ou assumiram boletos com o pretexto de que poderiam viajar até Israel quando pagassem tudo. A situação teve casos com desfecho trágico, com a morte de uma idosa que, ao descobrir que não viajaria mais, sofreu um mal súbito.>

O golpe, que se estendeu desde 2023 até este ano, foi disfarçado por Ivanildo como um adiamento devido ao conflito entre Israel e o grupo Hamas, iniciado em outubro de 2023. Quando as cobranças começaram a surgir, ele bloqueava as vítimas e desaparecia, deixando-as sem respostas. A polícia investiga o caso, que segue sendo tratado como estelionato.>