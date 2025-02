SÃO PAULO

Fantasiados de Chapolin Colorado e de padre, policiais prendem ladrões em pré-carnaval

O homem detido pelos agentes disfarçados tem 34 anos e estava com seis celulares



Tharsila Prates

Estadão

Publicado em 24 de fevereiro de 2025 às 23:40

Agentes da Polícia Civil se disfarçam de Chapolin Colorado e de padre e prendem homem suspeito de furtar celulares em bloco de pré-carnaval em São Paulo. Crédito: Polícia Civil/ Reprodução

Fantasiados de Chapolin Colorado e de padre, dois agentes da Polícia Civil de São Paulo prenderam um homem suspeito de furtar celulares durante um bloco de pré-carnaval na região da Consolação, no centro da capital. A identidade do suspeito não foi revelada. >

O homem detido pelos agentes disfarçados tem 34 anos e estava com seis celulares. Conforme a polícia, os agentes infiltrados desconfiaram do homem ao observá-lo filmando alguns foliões, além de carregar uma bolsa cheia de celulares e duas carteiras.>

O suspeito foi abordado, detido e levado ao 78º Distrito Policial, no Jardins, onde permaneceu preso por furto. Dois desses aparelhos foram devolvidos às vítimas.>

Conforme o balanço da Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP-SP), a estratégia de se infiltrar em blocos fantasiados resultou na prisão de sete pessoas e na recuperação de 30 celulares somente no último final de semana.>

Em outra ocorrência, um homem de 37 anos foi detido com sete celulares furtados em Pinheiros, na zona oeste da capital paulista. Os policiais infiltrados desconfiaram da atitude do suspeito e o seguiram.>

Em determinado momento, ele tentou furtar o aparelho de uma mulher. Ao perceber a ação criminosa, os agentes o abordaram. Duas vítimas tiveram os aparelhos recuperados e os demais celulares foram apreendidos. O caso foi registrado como furto no 14º Distrito Policial de Pinheiros.>

De acordo com dados divulgados pela SSP-SP, via Polícia Civil, 880 boletins de ocorrências de furto e roubo de celular foram registrados no último final de semana no estado de São Paulo. O total representa uma redução de 60% na comparação com o ano passado, de acordo com a pasta.>

Na capital paulista, o total de casos para este tipo de crime foi 590 - sendo 211 para roubos - no fim de semana que antecede o carnaval. A redução na comparação com 2024 também é de 60% (1 508 crimes).>

Em Santo Amaro, na zona sul de São Paulo, duas mulheres foram presas pela Polícia Militar com 16 celulares furtados. O caso aconteceu no domingo, 22. Pelo menos três vítimas tiveram os aparelhos recuperados no local.>

Em Salvador>

Na capital baiana, nenhum crime grave contra a vida foi registrado nos primeiros dias de Pré-Carnaval. No Furdunço, evento encerrado na madrugada desta segunda-feira (24), as Forças Estaduais de Segurança Pública atuaram em um esquema especial com revista em Portais de Abordagem, emprego de patrulhas e Postos Policiais Integrados.>

Além do reforço policial, a instituição também empregou a tecnologia de Reconhecimento Facial e ativou o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), no COI, com participação de profissionais de órgãos federais, estaduais e municipais.>

Um homem que se identificou como auxiliar de policial em Nova York, nos Estados Unidos, foi flagrado com uma pistola calibre 380 e acabou preso por porte ilegal de arma de fogo. >

O número de furtos teve uma redução de 24,18%, saindo de 91 para 69, e os casos de roubos apresentaram redução de 33%, saindo de três ocorrências no ano passado, para dois casos na festa de 2025.>