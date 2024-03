RECUPERAÇÃO

Faustão faz embolização após novo rim seguir sem funcionar

Após problemas na adaptação do rim transplantado, o apresentador Fausto Silva, o Faustão, passou por um processo de embolização para resolver questões linfáticas. Segundo o Uol, o comunicador segue internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O procedimento ocorreu em 26 de fevereiro.

Segundo o hospital, o implante renal foi bem sucedido, mas o paciente ainda aguarda pelo início do funcionamento do órgão. O apresentador transplantou o coração seis meses atrás.

O processo de embolização consiste numa terapia minimamente invasiva em que se insere um pequeno cateter no interior do sistema linfático, o que permite uma oclusão do vaso lesado.