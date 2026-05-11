PREJUÍZO

Fintech que sumiu com R$ 900 milhões de clientes abandonou sede em São Paulo

Naskar se mudou de prédio comercial registrado como endereço da sede, em São Paulo, e fechou filiais em Brasília, Curitiba e Rio de Janeiro

Metrópoles

Publicado em 11 de maio de 2026 às 09:13

Fachada de prédio onde ficava sede da fintech Crédito: Ramiro Brites/Metrópoles

A fintech Naskar Gestão de Ativos Ltda, que interrompeu repentinamente as atividades com R$ 900 milhões investidos de quase 3 mil clientes, abandonou o endereço em que está registrada desde o segundo semestre de 2025.