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Fintech que sumiu com R$ 900 milhões de clientes abandonou sede em São Paulo

Naskar se mudou de prédio comercial registrado como endereço da sede, em São Paulo, e fechou filiais em Brasília, Curitiba e Rio de Janeiro

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 11 de maio de 2026 às 09:13

Fachada de prédio onde ficava sede da fintech
Fachada de prédio onde ficava sede da fintech Crédito: Ramiro Brites/Metrópoles

A fintech Naskar Gestão de Ativos Ltda, que interrompeu repentinamente as atividades com R$ 900 milhões investidos de quase 3 mil clientes, abandonou o endereço em que está registrada desde o segundo semestre de 2025.

Funcionários do prédio comercial na Vila Olímpia, na zona sul de São Paulo, informaram nesta sexta-feira (8/5) que a empresa se mudou há cerca de 10 meses. Aproximadamente 20 pessoas trabalhavam no local e frequentavam a sede da empresa, de segunda a sexta-feira. O Metrópoles obteve informações de que a sede da Naskar teria se mudado para Alphaville, porém, não teria comunicado oficialmente a carteira de clientes.

Leia matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do CORREIO

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