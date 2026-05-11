Fintech que sumiu com R$ 900 milhões de clientes abandonou sede em São Paulo

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Metrópoles
Publicado em 11 de maio de 2026 às 09:13
A fintech Naskar Gestão de Ativos Ltda, que interrompeu repentinamente as atividades com R$ 900 milhões investidos de quase 3 mil clientes, abandonou o endereço em que está registrada desde o segundo semestre de 2025.
Funcionários do prédio comercial na Vila Olímpia, na zona sul de São Paulo, informaram nesta sexta-feira (8/5) que a empresa se mudou há cerca de 10 meses. Aproximadamente 20 pessoas trabalhavam no local e frequentavam a sede da empresa, de segunda a sexta-feira. O Metrópoles obteve informações de que a sede da Naskar teria se mudado para Alphaville, porém, não teria comunicado oficialmente a carteira de clientes.