LUTO

Fisioterapeuta brasileira que morreu em voo para o Japão teve embolia, dizem amigos

A embolia pulmonar costuma ser causada por um coágulo de sangue endurecido, embora outras substâncias também possam formar êmbolos, que se desloca para o pulmão e pode bloquear uma artéria. Os sintomas de embolia pulmonar variam, mas incluem comumente a falta de ar. A depender do tamanho do coágulo, ele pode causar uma parada cardíaca, se tornando fatal.

Algumas pessoas têm maior tendência a ter trombose, como as que vivem acamadas; obesas; pessoas que fazem reposição hormonal; idosos; quem teve covid-19 e ainda tem D-dímero elevado. Em casos de viagens longas, como a que Flávia estava, fica na mesma posição deixa o sangue lento, aumentando risco de trombose. A recomendação é se hidratar e buscar se mexer.

Flávia vivia na Ilha do Boi, em Vitória, com os pais. Ela não tinha filhos, nem era casada. A viagem para o Japão era para turismo e a fisioterapeuta seguia com uma prima.