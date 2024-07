SEM RESPOSTA

Força Sindical cobra encontros com Rui Costa, mas diz ser ignorada

Entidade fez o primeiro pedido de reunião no ano passado

A Força Sindical tenta desde fevereiro de 2023 ser recebida pelo ministro Rui Costa (Casa Civil), mas não tem resposta. O objetivo do encontro é debater assuntos trabalhistas e outros temas, segundo a entidade sindical.

Em maio deste ano, Torres enviou "em caráter de urgência" pedido de agendamento de reunião com o ministro para "tratar sobre a Secretária Extraordinária para a COP30", criada em março pelo presidente Lula (PT) para coordenar os preparativos para a cúpula global do clima da ONU, que será realizada em Belém, no Pará, em novembro de 2025. Ele continuou sem resposta.