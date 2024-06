PRÉ-JURÁSSICO

Fóssil de réptil que viveu há 237 milhões de anos é encontrado no Brasil

Um novo tipo de réptil que aparenta ser algo como uma mistura de um crocodilo com um dinossauro e que viveu há 237 milhões de anos, antes mesmo da era dos dinossauros, foi descoberto no Brasil.

Mas era um pequeno entre seus semelhantes da época, com apenas 1 metro de comprimento e 25 centímetros de altura.

Ele compartilhava o habitat com espécies de aparência de crocodilo, como a dele, mas que chegavam a sete vezes o seu tamanho.

Batizado de Parvosuchus aurelioi, o animal teve seus fósseis descritos pelo paleontólogo Rodrigo Müller, da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), no Rio Grande do Sul.

O estudo no qual Müller descreve a nova espécie encontrada foi publicado na quinta-feira (20) no periódico científico Scientific Reports, do grupo Nature.