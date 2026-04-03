SAÚDE

Advogados de Bolsonaro apresentam laudo que indica necessidade de nova cirurgia

Documento foi enviado ao Supremo Tribunal Federal

Maysa Polcri

Publicado em 3 de abril de 2026 às 21:33

Visitas políticas a Bolsonaro na prisão Crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) enviou ao Supremo Tribunal Federal (STF) novos laudos médicos que apontam a indicação de cirurgia no ombro direito. Bolsonaro cumpre prisão domiciliar desde o último dia 27, após receber alta médica.

Segundo os documentos enviados ao STF, Bolsonaro apresenta redução de movimentos, perda de força e dificuldade para realizar atividades. O laudo aponta que o ex-presidente está em fase pré-operatória. As informações são da CNN.

Visitas políticas a Bolsonaro na prisão 1 de 5

O fisioterapeuta Kleber Antônio Caiado de Freitas, que acompanha o ex-presidente, afirma que Bolsonaro já apresentava dores no ombro antes da última alta médica. Ele esteve internado durante dez dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após ser diagnosticado com broncopneumonia bacteriana decorrente de broncoaspiração.