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Advogados de Bolsonaro apresentam laudo que indica necessidade de nova cirurgia

Documento foi enviado ao Supremo Tribunal Federal

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 3 de abril de 2026 às 21:33

Na Papudinha, Bolsonaro recebeu 144 atendimentos médicos em 39 dias.
Visitas políticas a Bolsonaro na prisão Crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) enviou ao Supremo Tribunal Federal (STF) novos laudos médicos que apontam a indicação de cirurgia no ombro direito. Bolsonaro cumpre prisão domiciliar desde o último dia 27, após receber alta médica.

Segundo os documentos enviados ao STF, Bolsonaro apresenta redução de movimentos, perda de força e dificuldade para realizar atividades. O laudo aponta que o ex-presidente está em fase pré-operatória. As informações são da CNN.

Visitas políticas a Bolsonaro na prisão

Visitas políticas a Bolsonaro na prisão por Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil
Visitas políticas a Bolsonaro na prisão por ebastião Moreira/EFE
Visitas políticas a Bolsonaro na prisão por Fellipe Sampaio/STF
visitas políticas a Bolsonaro na prisão por Maiara Baloni/ Arte Correio
VISITAS por Departamento de Estado dos EUA/Divulgação
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Visitas políticas a Bolsonaro na prisão por Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

O fisioterapeuta Kleber Antônio Caiado de Freitas, que acompanha o ex-presidente, afirma que Bolsonaro já apresentava dores no ombro antes da última alta médica. Ele esteve internado durante dez dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após ser diagnosticado com broncopneumonia bacteriana decorrente de broncoaspiração. 

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A autorização para a prisão domiciliar foi concedida em 24 de março pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, após análise de pedido da defesa e parecer favorável da Procuradoria-Geral da República (PGR). A decisão estabelece um prazo inicial de 90 dias, período considerado necessário para a recuperação completa do ex-presidente.

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