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Após internação, Bolsonaro recebe alta e cumprirá prisão domiciliar com autorização de Moraes

Ex-presidente ficou internado por duas semanas após quadro de pneumonia bacteriana

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 27 de março de 2026 às 12:20

Ministro relator afirma que Papudinha tem condições de manter Bolsonaro preso para cumprir pena. S
 Bolsonaro Crédito: ebastião Moreira/EFE

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deixou o hospital na manhã desta sexta-feira (27) e seguiu para a residência, em Brasília, onde passará a cumprir prisão domiciliar por um período inicial de 90 dias. A medida foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), levando em consideração o estado de saúde do ex-presidente. Ele deverá utilizar tornozeleira eletrônica durante o cumprimento da medid, de acordo com informações do g1.

Bolsonaro recebeu alta do hospital DF Star por volta das 10h e deixou o local em um veículo sem identificação, sem escolta policial. Pouco antes, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro também saiu da unidade em carro próprio. Cerca de 20 minutos depois, o ex-presidente chegou ao condomínio onde mora, no bairro Jardim Botânico, e foi visto no jardim da casa utilizando colete à prova de balas.

O ex-presidente estava internado desde o dia 13 de março em uma unidade particular da capital federal, após ser diagnosticado com broncopneumonia bacteriana decorrente de broncoaspiração. Durante o período, ele chegou a permanecer dez dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), sendo transferido para um quarto na última segunda-feira (23).

Visitas políticas a Bolsonaro na prisão

Visitas políticas a Bolsonaro na prisão por Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil
Visitas políticas a Bolsonaro na prisão por ebastião Moreira/EFE
Visitas políticas a Bolsonaro na prisão por Fellipe Sampaio/STF
visitas políticas a Bolsonaro na prisão por Maiara Baloni/ Arte Correio
VISITAS por Departamento de Estado dos EUA/Divulgação
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Visitas políticas a Bolsonaro na prisão por Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

A autorização para a prisão domiciliar foi concedida na terça-feira (24), após análise de pedido da defesa e parecer favorável da Procuradoria-Geral da República (PGR). A decisão estabelece um prazo inicial de 90 dias, período considerado necessário para a recuperação completa do ex-presidente.

"O ambiente domiciliar é o mais indicado para preservação de sua saúde, uma vez que, conforme literatura médica [...] o processo de recuperação total de pneumonia nos dois pulmões pode durar entre 45 e 90 dias", escreveu o ministro.

Apesar da flexibilização, Moraes destacou que a estrutura da unidade onde Bolsonaro estava custodiado, conhecida como "Papudinha", era "eficiente e eficaz", ressaltando que o ex-presidente contou com atendimento imediato e acompanhamento médico regular durante o período.

Veja a cela em que Bolsonaro ficará preso na Papudinha

Cela de Bolsonaro na Papudinha por Reprodução
Cela de Bolsonaro na Papudinha por Reprodução
Cela de Bolsonaro na Papudinha por Reprodução
Cela de Bolsonaro na Papudinha por Reprodução
Cela de Bolsonaro na Papudinha por Reprodução
Cela de Bolsonaro na Papudinha por Reprodução
Cela de Bolsonaro na Papudinha por Reprodução
Bolsonaro foi transferido para Papudinha por Hugo Barreto/Metrópoles/ Reprodução
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Cela de Bolsonaro na Papudinha por Reprodução

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Tags:

Jair Bolsonaro Prisão Alexandre de Moraes Internação

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