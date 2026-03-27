BRASÍLIA

Após internação, Bolsonaro recebe alta e cumprirá prisão domiciliar com autorização de Moraes

Ex-presidente ficou internado por duas semanas após quadro de pneumonia bacteriana

Wendel de Novais

Publicado em 27 de março de 2026 às 12:20

Bolsonaro Crédito: ebastião Moreira/EFE

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deixou o hospital na manhã desta sexta-feira (27) e seguiu para a residência, em Brasília, onde passará a cumprir prisão domiciliar por um período inicial de 90 dias. A medida foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), levando em consideração o estado de saúde do ex-presidente. Ele deverá utilizar tornozeleira eletrônica durante o cumprimento da medid, de acordo com informações do g1.

Bolsonaro recebeu alta do hospital DF Star por volta das 10h e deixou o local em um veículo sem identificação, sem escolta policial. Pouco antes, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro também saiu da unidade em carro próprio. Cerca de 20 minutos depois, o ex-presidente chegou ao condomínio onde mora, no bairro Jardim Botânico, e foi visto no jardim da casa utilizando colete à prova de balas.

O ex-presidente estava internado desde o dia 13 de março em uma unidade particular da capital federal, após ser diagnosticado com broncopneumonia bacteriana decorrente de broncoaspiração. Durante o período, ele chegou a permanecer dez dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), sendo transferido para um quarto na última segunda-feira (23).

Visitas políticas a Bolsonaro na prisão 1 de 5

A autorização para a prisão domiciliar foi concedida na terça-feira (24), após análise de pedido da defesa e parecer favorável da Procuradoria-Geral da República (PGR). A decisão estabelece um prazo inicial de 90 dias, período considerado necessário para a recuperação completa do ex-presidente.

"O ambiente domiciliar é o mais indicado para preservação de sua saúde, uma vez que, conforme literatura médica [...] o processo de recuperação total de pneumonia nos dois pulmões pode durar entre 45 e 90 dias", escreveu o ministro.

Apesar da flexibilização, Moraes destacou que a estrutura da unidade onde Bolsonaro estava custodiado, conhecida como "Papudinha", era "eficiente e eficaz", ressaltando que o ex-presidente contou com atendimento imediato e acompanhamento médico regular durante o período.