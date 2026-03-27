HISTÓRICO DE CIÚMES

Homem de 67 anos mata esposa, de 27, com facada nas costas dentro de casa

Suspeito foi preso e está internado sob custódia policial

Esther Morais

Publicado em 27 de março de 2026 às 10:19

Homem de 67 anos mata esposa, de 27, com facada nas costas dentro de casa Crédito: Reprodução / Redes sociais

Uma mulher de 27 anos foi morta pelo companheiro, um homem de 67 anos, na tarde da última segunda-feira (23), no povoado de São Lourenço, em Goiana, na Zona da Mata Norte de Pernambuco.

A vítima, Andreza dos Anjos, foi atingida por golpes de faca pelas costas dentro da própria residência. Após o crime, o suspeito, identificado como José Antonio da Silva Filho, tentou tirar a própria vida com golpes no abdômen.

Ele foi socorrido e encaminhado para o Hospital Miguel Arraes, onde permanece internado sob custódia policial.

De acordo com a polícia, Andreza chegou a ser levada para uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos. O caso foi inicialmente registrado como tentativa de feminicídio.

Segundo o boletim de ocorrência, o casal tinha um histórico de brigas motivadas por ciúmes do agressor. Familiares relataram que as discussões se intensificaram após a vítima começar a trabalhar e manifestar o desejo de se separar.

Ainda de acordo com a polícia, o relacionamento teve início quando a vítima tinha 15 anos. O casal tinha duas filhas, de 5 anos e 1 ano e 8 meses, que não estavam na residência no momento do crime.

Policiais militares encontraram o suspeito ferido após o ataque. Ele foi socorrido pelo Samu, passou por unidades de saúde em Goiana e depois transferido para um hospital em Paulista.