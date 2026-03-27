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Homem de 67 anos mata esposa, de 27, com facada nas costas dentro de casa

Suspeito foi preso e está internado sob custódia policial

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 27 de março de 2026 às 10:19

Homem de 67 anos mata esposa, de 27, com facada nas costas dentro de casa
Homem de 67 anos mata esposa, de 27, com facada nas costas dentro de casa Crédito: Reprodução / Redes sociais

Uma mulher de 27 anos foi morta pelo companheiro, um homem de 67 anos, na tarde da última segunda-feira (23), no povoado de São Lourenço, em Goiana, na Zona da Mata Norte de Pernambuco.

A vítima, Andreza dos Anjos, foi atingida por golpes de faca pelas costas dentro da própria residência. Após o crime, o suspeito, identificado como José Antonio da Silva Filho, tentou tirar a própria vida com golpes no abdômen.

Ele foi socorrido e encaminhado para o Hospital Miguel Arraes, onde permanece internado sob custódia policial.

De acordo com a polícia, Andreza chegou a ser levada para uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos. O caso foi inicialmente registrado como tentativa de feminicídio.

Segundo o boletim de ocorrência, o casal tinha um histórico de brigas motivadas por ciúmes do agressor. Familiares relataram que as discussões se intensificaram após a vítima começar a trabalhar e manifestar o desejo de se separar.

Ainda de acordo com a polícia, o relacionamento teve início quando a vítima tinha 15 anos. O casal tinha duas filhas, de 5 anos e 1 ano e 8 meses, que não estavam na residência no momento do crime.

Policiais militares encontraram o suspeito ferido após o ataque. Ele foi socorrido pelo Samu, passou por unidades de saúde em Goiana e depois transferido para um hospital em Paulista.

O homem foi preso em flagrante pela Polícia Civil. Após receber alta médica, ele deverá ser apresentado à Justiça.

Tags:

Feminicído

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