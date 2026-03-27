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'Disseram que havia homens casados': mulher sofre constrangimento após ser orientada a cobrir top em academia

Caso ocorreu em São José dos Campos (SP); academia informou que apura a situação

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 27 de março de 2026 às 11:25

'Disseram que havia homens casados': mulher sofre constrangimento após ser orientada a cobrir top em academia
'Disseram que havia homens casados': mulher sofre constrangimento após ser orientada a cobrir top em academia Crédito: Reprodução / Redes sociais

Uma engenheira relatou ter passado por uma situação de constrangimento dentro de uma academia em São José dos Campos, no último fim de semana. Segundo ela, foi orientada a cobrir o top que usava durante o treino após abordagem de uma funcionária.

De acordo com Poliana Frigi, a recepcionista questionou se a peça seria um sutiã e, mesmo após a explicação de que se tratava de um top de academia, pediu que ela vestisse uma camiseta.

Ainda segundo o relato, a justificativa apresentada foi a presença de outros alunos. “Ela perguntou se eu não teria uma camiseta para colocar, porque tem homens casados aqui e não fica legal para mim”, contou.

A aluna afirmou que não atendeu ao pedido e seguiu com o treino, mas disse ter se sentido desconfortável após o episódio. “Comecei a me olhar no espelho e pensar se o meu top era pequeno. Passei a me sentir mal”, relatou.

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Ela também tentou questionar a conduta da academia, mas afirma que não conseguiu contato com o responsável. Segundo a funcionária, a orientação estaria dentro dos procedimentos do local.

A mulher criticou a situação e questionou a responsabilização sobre a vestimenta. “Até onde vão repreender mulheres pela roupa?”, disse.

A academia informou que apura o caso.

Tags:

Academia

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