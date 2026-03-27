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CNH gratuita: nova lei garante habilitação sem custo em todo o Brasil

Programa cobre todas as etapas do processo, da prova teórica à emissão do documento

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 27 de março de 2026 às 10:03

CNH
CNH Crédito: Arquivo Agência Brasil

A possibilidade de tirar a carteira de motorista sem pagar ganhou alcance nacional com a sanção da Lei nº 15.153/2025, que prevê a concessão gratuita da CNH para pessoas de baixa renda em todo o país. A medida inclui idosos em situação de vulnerabilidade e amplia políticas de acesso à mobilidade, antes restritas a iniciativas estaduais.

Com a nova legislação, passam a ter direito ao benefício os cidadãos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) que comprovem renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa. A proposta unifica e fortalece programas como a CNH Social, que já existiam em alguns estados, mas agora seguem diretrizes nacionais.

Além de idosos, a regra também contempla qualquer pessoa a partir de 18 anos que atenda aos critérios estabelecidos. O objetivo é facilitar o acesso à habilitação, considerada um instrumento importante para inserção no mercado de trabalho e aumento da renda.

Nova CNH: veja o que muda para tirar Carteira Nacional de Habilitação

CNH sem autoescola terá redução de até 80% nos custos; atualmente, o valor para tirar a habilitação pode chegar a R$ 5 mil por Gabriel Jabur/Agência Brasil
A nova política se inspira em modelos já consolidados em países como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Japão e Argentina por Shutterstock
Curso teórico será gratuito e digital: o novo modelo passará a oferecer o curso teórico de forma gratuita e em formato digital por Shutterstock
O candidato poderá iniciar o curso teórico antes de abrir o RENACH (Registro Nacional de Condutores Habilitados), o que reduz deslocamentos e simplifica o início do processo por Divulgação
O exame prático para emissão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) não vai mais exigir teste de meia embreagem, por exemplo por Ana Lúcia Albuquerque/CORREIO
Ministro dos Transportes disse que  recebeu denúncias de que instrutores mudam a calibragem dos pneus para dificultar a prova de meia embreagem, contribuindo para a reprovação de candidatos por Reprodução
Acompanhamento e o treinamento dos alunos poderá ser feita por instrutores autônomos, o que deve contribuir para a redução de custos da CNH e a ampliação da oferta de profissionais qualificados por Itailuan dos Anjos/Detran-BA
Proprietários e funcionários de autoescolas de Salvador protestaram contra novas regras do Governo por Reprodução
Governo estima que mudanças vão ajudar a resolver o problema dos 20 milhões de condutores não habilitados por Ciretran
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Autoescolas de Salvador protestam contra novas regras do Governo por Reprodução
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Departamentos estaduais de trânsito estão se adequando às novas medidas por Arquivo Agência Brasil
A resolução que muda as exigências para a CNH foi aprovada pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran) no dia 1° de dezembro por Divulgação
Memes ironizam fim da obrigatoriedade das aulas em autoescolas por Reprodução
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CNH sem autoescola terá redução de até 80% nos custos; atualmente, o valor para tirar a habilitação pode chegar a R$ 5 mil por Gabriel Jabur/Agência Brasil

O programa cobre todas as etapas necessárias para obtenção da carteira de motorista. Isso inclui exames médicos e psicológicos, aulas teóricas e práticas, provas e a emissão do documento final, sem qualquer custo para os candidatos selecionados.

A execução ficará sob responsabilidade dos Departamentos Estaduais de Trânsito (Detrans), que irão publicar editais com detalhes sobre número de vagas, prazos e critérios adicionais. Cada estado poderá organizar seu processo seletivo, respeitando as diretrizes da lei federal.

Para participar, os interessados devem apresentar documentos básicos, como CPF, RG, comprovante de residência e de renda, além do número de inscrição no CadÚnico. As inscrições serão feitas pela internet, nos canais oficiais dos Detrans. Após a aprovação, os candidatos deverão comparecer presencialmente para iniciar as etapas obrigatórias da habilitação.

Veja alguns valores para tirar CNH

Veja valores que já podem ser encontrados em autoescolas de Salvador por Reprodução
Veja valores que já podem ser encontrados em autoescolas de Salvador por Reprodução
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