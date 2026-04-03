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Sorveteria é interditada com equipamentos sujos e ingredientes vencidos há mais de dois anos; veja

Local foi vistoriado duas vezes em três dias após responsáveis romperem lacres da primeira interdição e voltarem a funcionar de maneira irregular

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 3 de abril de 2026 às 20:18

Sorveteria foi interditada duas vezes em três dias
Sorveteria foi interditada duas vezes em três dias Crédito: Divulgação

Uma fábrica clandestina de sorvetes foi interditada pela segunda vez na cidade de Ituporanga, em Santa Catarina. A nova operação aconteceu após os proprietários do espaço descumprirem sanções anteriores e romperem os lacres de interdição instalados dois dias antes. As informações são do portal SCC10.

De acordo com informações das equipes da Polícia Civil e da Vigilância Sanitária, que participaram da operação, a produção de sorvetes e picolés acontecia nos fundos de uma casa. A fábrica não possui registro e nem protocolo de segurança alimentar. Foram encontrados no local equipamentos sujos e ingredientes vencidos há mais de dois anos.

Insalubre: equipamentos foram encontrados sujos e insumos vencidos

Sorveteria é interditada duas vezes com equipamentos sujos e insumos vencidos por Divulgação
Sorveteria é interditada duas vezes com equipamentos sujos e insumos vencidos por Divulgação
Sorveteria é interditada duas vezes com equipamentos sujos e insumos vencidos por Divulgação
Sorveteria é interditada duas vezes com equipamentos sujos e insumos vencidos por Divulgação
Sorveteria é interditada duas vezes com equipamentos sujos e insumos vencidos por Divulgação
Sorveteria é interditada duas vezes com equipamentos sujos e insumos vencidos por Divulgação
Sorveteria é interditada duas vezes com equipamentos sujos e insumos vencidos por Divulgação
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Sorveteria é interditada duas vezes com equipamentos sujos e insumos vencidos por Divulgação

Os sorvetes produzidos não tinham rótulos ou informações sobre procedência e foram descartados já na primeira fiscalização, em 31 de março.

Novas denúncias apontaram que atividades voltaram a acontecer no local. Quando as equipes retornaram, na última quinta-feira (2), perceberam que as placas de sinalização da interdição foram retiradas e os lacres rompidos. Também foram encontrados baldes com novas produções de sorvetes e novos estoques de ingredientes.

A Vigilância Sanitária lacrou novamente os equipamentos e descartou todo o material por risco iminente à saúde pública. Além disso, foi aberto um inquérito policial para investigar a responsabilidade criminal dos envolvidos. Os proprietários, que não estavam no local, estão sendo procurados pela Polícia Civil.

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Tags:

Sorvete Santa Catarina Vigilância Sanitária Sujeira Insalubridade Sorveteria Interditada

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