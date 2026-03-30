FEIRA DE SANTANA

FOTOS: Vigilância Sanitária fecha padaria em cidade baiana por condições insalubres

Responsável tentava obter alvará de funcionamento omitido informações quanto à produção dos alimentos

Elaine Sanoli

Publicado em 30 de março de 2026 às 20:25

Delicatessen de Feira de Santana foi interditada Crédito: Divulgação

Uma delicatessen foi fechada pela Vigilância Sanitária de Feira de Santana (Divisa), no centro-norte baiano. O local passou por vistoria na manhã desta segunda-feira (30), quando foram encontradas condições sanitárias irregulares no espaço onde são produzidos pães e salgados.

De acordo com informações da Vigilância Sanitária, o estabelecimento, localizado no bairro Muchila, já havia solicitado alvará sanitário de funcionamento ao órgão da Secretaria Municipal de Saúde. Os responsáveis afirmaram que a produção era terceirizada e que o espaço lateral, isolado por uma parede de gesso, não pertencia ao estabelecimento.

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Durante a primeira inspeção, a Vigilância notificou os responsáveis sobre os pontos que precisavam ser corrigidos para a obtenção da autorização. Na nova fiscalização, no entanto, a equipe constatou que os produtos comercializados eram produzidos no espaço lateral omitido pelos responsáveis.

De acordo com Thais, diante da gravidade da situação e do risco à saúde pública, o estabelecimento foi interditado e deverá permanecer fechado até a regularização das pendências.