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FOTOS: Vigilância Sanitária fecha padaria em cidade baiana por condições insalubres

Responsável tentava obter alvará de funcionamento omitido informações quanto à produção dos alimentos

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 30 de março de 2026 às 20:25

Delicatessen de Feira de Santana foi interditada
Delicatessen de Feira de Santana foi interditada Crédito: Divulgação

Uma delicatessen foi fechada pela Vigilância Sanitária de Feira de Santana (Divisa), no centro-norte baiano. O local passou por vistoria na manhã desta segunda-feira (30), quando foram encontradas condições sanitárias irregulares no espaço onde são produzidos pães e salgados.

De acordo com informações da Vigilância Sanitária, o estabelecimento, localizado no bairro Muchila, já havia solicitado alvará sanitário de funcionamento ao órgão da Secretaria Municipal de Saúde. Os responsáveis afirmaram que a produção era terceirizada e que o espaço lateral, isolado por uma parede de gesso, não pertencia ao estabelecimento.

Delicatessen de Feira de Santana foi interditada

Delicatessen de Feira de Santana foi interditada por Reprodução
Delicatessen de Feira de Santana foi interditada por Reprodução
Delicatessen de Feira de Santana foi interditada por Reprodução
Delicatessen de Feira de Santana foi interditada por Reprodução
Delicatessen de Feira de Santana foi interditada por Reprodução
Delicatessen de Feira de Santana foi interditada por Reprodução
Delicatessen de Feira de Santana foi interditada por Reprodução
Delicatessen de Feira de Santana foi interditada por Reprodução
Delicatessen de Feira de Santana foi interditada por Reprodução
Delicatessen de Feira de Santana foi interditada por Reprodução
Delicatessen de Feira de Santana foi interditada por Reprodução
Delicatessen de Feira de Santana foi interditada por Reprodução
Delicatessen de Feira de Santana foi interditada por Reprodução
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Delicatessen de Feira de Santana foi interditada por Reprodução

Durante a primeira inspeção, a Vigilância notificou os responsáveis sobre os pontos que precisavam ser corrigidos para a obtenção da autorização. Na nova fiscalização, no entanto, a equipe constatou que os produtos comercializados eram produzidos no espaço lateral omitido pelos responsáveis.

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De acordo com Thais, diante da gravidade da situação e do risco à saúde pública, o estabelecimento foi interditado e deverá permanecer fechado até a regularização das pendências.

“Todo o estabelecimento foi interditado e deve permanecer fechado até que sejam realizadas as adequações necessárias, garantindo a segurança sanitária e a proteção da população”, acrescentou a chefe da Divisa.

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