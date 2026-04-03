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Pix vai ganhar novidades: confira as mudanças previstas para este ano

Novas funcionalidades já estão em estudos pelo Banco Central e serão implementadas em 2026 e 2027

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 3 de abril de 2026 às 19:39

o uso do Pix via CPF agora é critério de desempate para subir na fila da restituição, acelerando o depósito para quem quer receber o dinheiro logo nos primeiros lotes.
Pix vai ganhar novas funcionalidades  Crédito: IA/GEMINI

Modalidade que já lidera as transações financeiras no Brasil, de acordo com dados do conjunto Meios de Pagamentos Mensais, divulgado pelo Banco Central (BC), o Pix vai ganhar novidades em 2026 e 2027, segundo o órgão. As informações são do G1.

Entre as mudanças estudas pelo BC para este ano está a Cobrança Híbrida. Com ela será possível pagar via QR Code uma cobrança que também apresenta possibilidade de pagamento por boleto. Essa facilidade já está disponível de forma facultativa, mas deve se tornar obrigatória a partir de novembro.

O Pix é patrimônio nacional

o Pix caiu no gosto popular por Bruno Peres/Agência Brasil
Para os mimos por Reprodução
Para o docinho no intervalo do trabalho por Divulgação
Para o costumeiro carinho entre avós e netos por Freepik
Para os pequenos serviços por Imagem: White bear studio | Shutterstock
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o Pix caiu no gosto popular por Bruno Peres/Agência Brasil

Tem ainda a funcionalidade que vai permitir o pagamento de duplicatas escriturais, que são títulos de crédito para vendas ou prestação de serviços a prazo, por meio do Pix. A intenção é que essa nova função seja uma alternativa aos boletos bancários que vai facilitar a antecipação de recebíveis e reduzir os custos de operação.

Outra novidade que deve chegar ainda em 2026 é a adequação do Pix ao sistema de pagamento de impostos em tempo real. Esse sistema está sendo desenvolvido pela Receita Fedral no âmbito da Reforma Tributária.

Mudanças para 2027

Para o próximo ano, a previsão é a modalidade de pagamento quebre barreiras geográficas. Já aceito em alguns países como Argentina e Portugal, o Pix Internacional deve chegar em outros lugares do globo. Atualmente, a utilização da ferramenta é considera "parcial" pelo BC. O objetivo é que ele possa ser interligado a sistemas de pagamento instantâneos e sua utilização transfronteiriça seja feita de forma definitiva.

Outra possibilidade em estudo para 2027 é a utilização do Pix como garantia para um pedido de crédito. O Pix em Garantia será um crédito consignado para trabalhadores autônomos e empreendedores que poderão usar "recebíveis futuros" por meio de Pix como garantia para o empréstimo bancário.

O Pix por aproximação também está entre as novas funcionalidades previstas. Com ele, será possível realizar um pagamento por aproximação mesmo que o usuário da conta não esteja com o dispositivo conectado à internet.

Ainda sem previsão de lançamento, o Pix Parcelado ainda segue em discussão pelo Banco Central. Ele já é oferecido por instituições financeiras, mas não tem regras padronizadas pelo órgão nacional. O objetivo é criar essa padronização para favorecer a competição entre os bancos e a queda dos juros.

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Pix 2026 Mudança

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