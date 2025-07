APRIMORAMENTO

Fotografia, investimento financeiro e mais: veja 5 cursos gratuitos para fazer online

Cursos são voltados para capacitação profissional, aprimoramento pessoal e desenvolvimento de hobbies

Larissa Almeida

Publicado em 3 de julho de 2025 às 06:00

Curso online Crédito: Pexels

Aliada de quem busca crescimento profissional, desenvolvimento pessoal ou mesmo explorar novos hobbies, a internet tem promovido o acesso facilitado a conteúdos diversos e oferecido oportunidades que antes exigiam deslocamento, investimento financeiro e disponibilidade de tempo mais rígida. Um dos maiores exemplos disso são os cursos online gratuitos ofertados por diversas plataformas de ensino. Com aulas 100% remotas, é possível estudar no próprio ritmo, em horários flexíveis e sem sair de casa. >

Esses cursos abrangem desde temas técnicos, como aulas voltadas para o funcionamento tecnológico, até áreas como finanças pessoais, idiomas e artes manuais. A variedade de opções permite que pessoas de diferentes perfis encontrem conteúdos alinhados aos seus objetivos. Tendo isso em vista, o CORREIO listou cinco cursos para fazer online. Confira abaixo: >

1) Curso de fotografia da Samsung >

A Samsung está oferecendo os Galaxy Workshops, cursos com até 30 minutos de duração para usuários que desejam aprender mais sobre os recursos dos produtos contemplados pelo Ecossistema Galaxy e pelo SmartThings, além de descobrir as novidades disponibilizadas pelo Galaxy AI. >

É possível aprender sobre fotografia profissional e edição de fotos com a Inteligência Artificial da marca, aprofundar conhecimentos sobre funções e comandos do Ecossistema Galaxy, e até gerenciar aparelhos para monitorar, acalmar e cuidar do próprio pet quando estiver fora de casa. >

Até o fim de julho, os Galaxy Workshop disponibilizam os seguintes cursos: >

SmartThings Food: curso ideal para obter planos recomendados que sejam adequados às suas preferências, gerenciar todos os ingredientes da geladeira ou lista de compras, e criar/compartilhar suas próprias receitas. >

SmartThings Pet Care: curso para poder cuidar dos animais de estimação mesmo quando não estiver em casa, através do uso de aparelhos inteligentes para monitorar, acalma e cuidar do pet. >

Fotografia PRO com Inteligência Artificial: neste curso, é possível aprender conceitos profissionais para capturar e editar fotos e vídeos. >

Melhore suas fotos com Inteligência Artificial: a foto perfeita existe e a Inteligência Artificial te ajuda a criá-la nesse curso >

Um universo conectado à sua disposição: no curso, descubra tudo o que você pode fazer com o ecossistema Samsung. O curso ensina os comandos e funções que podem te ajudar a ser mais produtivo através da integração dos aparelhos Galaxy. >

2) Curso de precificação – Como definir o preço de venda (Sebrae) >

O curso Como definir preço de venda é indispensável para o empreendedor compreender a maneira adequada de calcular os preços de seus produtos e serviços. Nele, vai reconhecer a importância da formação dos preços e definir a estratégia de precificação mais apropriada para a sua empresa. >

É voltado para microempreendedores individuais e candidatos a empresários. O curso tem duração de duas horas, prazo de 15 dias para conclusão e certificado com verificação de autenticidade 100% gratuito. >

3) Edição de Fotos e Vídeos com Windows 10 (Escola Virtual da Fundação Bradesco) >

Este curso apresenta o aplicativo Windows Fotos, oferecendo uma visão geral dos recursos disponíveis e dos principais conceitos relacionados à ferramenta, que permite a edição de imagens e a criação de vídeos. O conteúdo aborda como o aplicativo pode ser utilizado na produção de vídeos promocionais, informativos e composições audiovisuais baseadas em fotografias. >

São exploradas funcionalidades como a aplicação de efeitos visuais e sonoros, inclusão de trilhas musicais e gravação de imagens. Além disso, o curso inclui os recursos oferecidos pelo Story Remix, incluindo animações e efeitos 3D. >

Todo o conteúdo é estruturado de forma didática, com foco em facilitar a compreensão das funcionalidades do aplicativo, demonstrando que a edição de fotos e vídeos pode ser acessível a diferentes perfis de usuários em seis aulas com duração total de cinco horas. >

4) Curso de Teatro para Iniciantes (Kultivi) >

Com uma abordagem prática e acessível, este curso é ideal para iniciantes que desejam aprender técnicas fundamentais do teatro e aplicá-las tanto no palco quanto na vida cotidiana. >

Ao longo das aulas, o aluno aprende desde o aquecimento e desaquecimento vocal até a importância do subtexto e das diferenças entre os gêneros teatrais. Também descobre como controlar o nervosismo antes de entrar em cena, melhorar a projeção da voz e decorar textos com mais facilidade. >

Além das aulas em vídeo, o curso dá acesso a materiais exclusivos para fortalecer o aprendizado e certificação gratuita após a conclusão. >

5) Como Fazer Investimentos (FGV)>

O curso Como Fazer Investimentos 1 tem como objetivo capacitar os participantes a tomar decisões financeiras mais conscientes, por meio do entendimento de conceitos fundamentais sobre investimentos e planejamento financeiro. >

A formação é voltada para quem deseja aprender a aplicar seu dinheiro de forma estratégica, considerando os riscos envolvidos e alinhando os investimentos aos seus objetivos pessoais e profissionais. >