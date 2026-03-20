Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

FOTOS: Fiscalização interdita frigorífico e recolhe 80 kg de carne estragada

Penalidade pode incluir multa entre R$ 180 e R$ 38 mil

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 20 de março de 2026 às 18:53

Vigilância Sanitária interdita mais um frigorífico em Maceió e apreende 80kg de carne deteriorada
Vigilância Sanitária interdita mais um frigorífico em Maceió e apreende 80kg de carne deteriorada Crédito: Divulgação

Um frigorífico localizado no bairro do Jacintinho, em Maceió (AL), foi interditado após uma ação fiscalizatória identificar irregularidades sanitárias. Cerca de 80 kg de carne estragada foram encontrados no local e apreendidos.

A interdição foi realizada pela Vigilância Sanitária de Maceió (Visa). De acordo com o órgão, o estabelecimento apresentava condições insalubres, com produtos deteriorados, incluindo os 80 kg de carne recolhidos para descarte, ausência de controle de pragas e falhas na manipulação de alimentos.

Frigorífico foi interditado

Vigilância Sanitária interdita mais um frigorífico em Maceió e apreende 80kg de carne deteriorada por Divulgação
Vigilância Sanitária interdita mais um frigorífico em Maceió e apreende 80kg de carne deteriorada por Divulgação
Vigilância Sanitária interdita mais um frigorífico em Maceió e apreende 80kg de carne deteriorada por Divulgação
Vigilância Sanitária interdita mais um frigorífico em Maceió e apreende 80kg de carne deteriorada por Divulgação
Vigilância Sanitária interdita mais um frigorífico em Maceió e apreende 80kg de carne deteriorada por Divulgação
Vigilância Sanitária interdita mais um frigorífico em Maceió e apreende 80kg de carne deteriorada por Divulgação
1 de 6
Vigilância Sanitária interdita mais um frigorífico em Maceió e apreende 80kg de carne deteriorada por Divulgação

Os equipamentos utilizados no local estavam fora dos padrões exigidos pela legislação, e não havia alvará sanitário devidamente emitido. Segundo a Visa, a conduta compromete a segurança dos produtos e coloca em risco a saúde do consumidor.

O estabelecimento deverá responder a processo administrativo sanitário. A penalidade pode incluir multa entre R$ 180 e R$ 38 mil, conforme a gravidade da infração e em caso de reincidência.

Mais recentes

Imagem - Vídeo mostra ponte JK se partindo e engolindo veículos em tragédia com 14 mortos

Vídeo mostra ponte JK se partindo e engolindo veículos em tragédia com 14 mortos
Imagem - Caminhoneiros suspendem greve e dão prazo de sete dias para negociar com o Governo Federal

Caminhoneiros suspendem greve e dão prazo de sete dias para negociar com o Governo Federal
Imagem - Resultado da Dupla Sena 2939, desta sexta-feira (20)

Resultado da Dupla Sena 2939, desta sexta-feira (20)

MAIS LIDAS

Imagem - Chuck Norris morreu de quê? Saiba causa e detalhes da morte do astro aos 86 anos
01

Chuck Norris morreu de quê? Saiba causa e detalhes da morte do astro aos 86 anos

Imagem - Exame aponta relação sexual pouco antes da morte da PM Gisele
02

Exame aponta relação sexual pouco antes da morte da PM Gisele

Imagem - Vídeo mostra ponte JK se partindo e engolindo veículos em tragédia com 14 mortos
03

Vídeo mostra ponte JK se partindo e engolindo veículos em tragédia com 14 mortos

Imagem - Prefeitura abre inscrições para concurso público com 110 vagas imediatas a partir do ensino fundamental
04

Prefeitura abre inscrições para concurso público com 110 vagas imediatas a partir do ensino fundamental