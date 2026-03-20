FOTOS: Fiscalização interdita frigorífico e recolhe 80 kg de carne estragada

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Elaine Sanoli
Publicado em 20 de março de 2026 às 18:53
Um frigorífico localizado no bairro do Jacintinho, em Maceió (AL), foi interditado após uma ação fiscalizatória identificar irregularidades sanitárias. Cerca de 80 kg de carne estragada foram encontrados no local e apreendidos.
A interdição foi realizada pela Vigilância Sanitária de Maceió (Visa). De acordo com o órgão, o estabelecimento apresentava condições insalubres, com produtos deteriorados, incluindo os 80 kg de carne recolhidos para descarte, ausência de controle de pragas e falhas na manipulação de alimentos.
Frigorífico foi interditado
Os equipamentos utilizados no local estavam fora dos padrões exigidos pela legislação, e não havia alvará sanitário devidamente emitido. Segundo a Visa, a conduta compromete a segurança dos produtos e coloca em risco a saúde do consumidor.
O estabelecimento deverá responder a processo administrativo sanitário. A penalidade pode incluir multa entre R$ 180 e R$ 38 mil, conforme a gravidade da infração e em caso de reincidência.