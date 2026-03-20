SAÚDE

FOTOS: Fiscalização interdita frigorífico e recolhe 80 kg de carne estragada

Penalidade pode incluir multa entre R$ 180 e R$ 38 mil

Elaine Sanoli

Publicado em 20 de março de 2026 às 18:53

Vigilância Sanitária interdita mais um frigorífico em Maceió e apreende 80kg de carne deteriorada Crédito: Divulgação

Um frigorífico localizado no bairro do Jacintinho, em Maceió (AL), foi interditado após uma ação fiscalizatória identificar irregularidades sanitárias. Cerca de 80 kg de carne estragada foram encontrados no local e apreendidos.

A interdição foi realizada pela Vigilância Sanitária de Maceió (Visa). De acordo com o órgão, o estabelecimento apresentava condições insalubres, com produtos deteriorados, incluindo os 80 kg de carne recolhidos para descarte, ausência de controle de pragas e falhas na manipulação de alimentos.

Frigorífico foi interditado 1 de 6

Os equipamentos utilizados no local estavam fora dos padrões exigidos pela legislação, e não havia alvará sanitário devidamente emitido. Segundo a Visa, a conduta compromete a segurança dos produtos e coloca em risco a saúde do consumidor.