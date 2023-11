Frente Parlamentar quer garantir maior segurança na regulamentação e no comércio de medicamentos

Uma Frente Parlamentar Mista foi relançada, na tarde desta terça-feira (28), na Câmara Federal, em defesa da Assistência Farmacêutica. O objetivo é garantir melhores condições de trabalho para a categoria e influenciar a formulação de políticas públicas de saúde, assegurando que estejam alinhadas com as necessidades da população. A frente é liderada pela deputada federal, Alice Portugal (PC do B-Ba), farmacêutica de profissão, que destacou ainda a importância de garantir o cumprimento das legislações que regulamentam o comércio de medicamentos, promovendo assim a segurança e eficácia desses produtos no mercado.

Além do PL 2028/2021, que institui o piso salarial e a jornada de trabalho de 30 horas, Alice é autora do PL que estabelece a obrigatoriedade da inclusão do profissional farmacêutico na composição das equipes do Programa Saúde da Família (PSF) e junto aos Núcleos de Apoio à Saúde da Família. O PL 7121/2017 que proíbe o incentivo do desenvolvimento e veiculação de cursos à distância da área de saúde também foi redigido pela deputada do PC do B.