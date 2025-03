POLÍTICA

Fuad Noman, prefeito de Belo Horizonte, morre aos 77 anos após internação prolongada

Ele enfrentava tratamento contra câncer linfático

Carol Neves

Publicado em 26 de março de 2025 às 12:32

Fuad Noman Crédito: Divulgação

O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), faleceu nesta quarta-feira (26), aos 77 anos. Ele estava internado na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Mater Dei desde 3 de janeiro, quando foi admitido com insuficiência respiratória aguda grave.>

Noman havia apresentado melhora no final de janeiro, recebendo alta da UTI no dia 29, e estava em processo de retirada da ventilação mecânica, além de realizar programa de reabilitação fisioterapêutica. Hoje mais cedo foi informado que ele teve uma parada cardiorrespiratória e tinha piorado. Sua saúde já estava fragilizada pelo tratamento contra um câncer linfático, diagnosticado em julho de 2024.>

Nascido em Belo Horizonte em 30 de junho de 1947, Fuad Noman formou-se em Ciências Econômicas e construiu extensa carreira no serviço público. Iniciou no Banco Central, ocupou cargos no governo federal durante a gestão de Fernando Henrique Cardoso e atuou em diversas secretarias estaduais em Minas Gerais.>

Na prefeitura da capital mineira, foi secretário municipal da Fazenda antes de se eleger vice-prefeito em 2020. Assumiu a prefeitura em 2022 e foi reeleito no ano passado, derrotando Bruno Engler (PL) no segundo turno com 53,73% dos votos válidos.>

Em julho de 2024, o prefeito anunciou estar em tratamento contra um linfoma. Embora tenha concluído o tratamento em outubro, enfrentou complicações nos meses seguintes, incluindo internações em novembro e dezembro. Sua última aparição pública foi de forma remota, durante a cerimônia de posse no dia 1º de janeiro.>

Além da vida pública, Noman era escritor, tendo publicado três livros: "O amargo e o doce" (2017), "Cobiça" (2020) e "Marcas do passado" (2022). Em sua biografia, descrevia a literatura como forma de expressar "a poesia do cotidiano das pessoas simples".>

Com a morte do prefeito, assume interinamente o vice-prefeito Álvaro Damião (União). A prefeitura deve anunciar nos próximos dias os detalhes sobre o velório e as homenagens póstumas.>

Leia nota na íntegra da prefeitura de Belo Horizonte>

É com profundo pesar que a Prefeitura de Belo Horizonte informa o falecimento do prefeito Fuad Noman, ocorrido nesta data.>

Fuad Noman dedicou décadas de sua vida ao serviço público, sempre pautado pelo compromisso com a ética, o diálogo e o bem-estar da população de Belo Horizonte. Economista por formação, com sólida trajetória na administração pública, Fuad ocupou importantes cargos no Governo Federal, Governo de Minas Gerais e na Prefeitura de Belo Horizonte, sempre deixando marcas de competência, responsabilidade e sensibilidade social.>

Em 2022, assumiu o cargo de prefeito da capital mineira, e desde então conduziu a cidade com serenidade, firmeza e espírito público.>

Fuad era conhecido por seu trato gentil, sua capacidade de escuta e seu amor por Belo Horizonte. Um homem público íntegro, cuja história se confunde com o desenvolvimento da nossa cidade.>

Neste momento de dor, nos solidarizamos com os familiares, amigos e todos os cidadãos belo-horizontinos que perdem não apenas um líder, mas um exemplo de ser humano. A cidade se despede com gratidão e reverência.>