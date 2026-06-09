Funcionário de necrotério é preso após usar celular de morto para fazer pix de R$ 7 mil para a própria conta

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 9 de junho de 2026 às 20:41
Um funcionário de um necrotério foi preso nesta segunda-feira (8) após realizar uma transferência via Pix para a própria conta usando o celular de uma pessoa morta. O caso aconteceu em São Paulo.
Segundo as investigações, o homem transferiu R$ 7 mil para sua conta utilizando o celular de uma das vítimas que havia sido encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML) de Santos, no litoral paulista, onde ele trabalhava.
Conforme apurado pelo jornal O Dia, o caso foi denunciado pela família da vítima, que percebeu a ausência do dinheiro na conta bancária e procurou o 3º Distrito Policial para registrar a ocorrência.
Pix já é meio de pagamento mais popular do Brasil
A Justiça paulista expediu um mandado de prisão contra o suspeito.
De acordo com informações do jornal O Globo, o homem tentou destruir o celular após a realização da transferência. O suspeito é investigado pelos crimes de furto, fraude eletrônica, destruição de provas e peculato.