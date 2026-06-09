BRASIL

Funcionário de necrotério é preso após usar celular de morto para fazer pix de R$ 7 mil para a própria conta

Caso foi denunciado pela família da vítima

Elaine Sanoli

Publicado em 9 de junho de 2026 às 20:41

PIX Crédito: Bruno Peres/Agência Brasil

Um funcionário de um necrotério foi preso nesta segunda-feira (8) após realizar uma transferência via Pix para a própria conta usando o celular de uma pessoa morta. O caso aconteceu em São Paulo.

Segundo as investigações, o homem transferiu R$ 7 mil para sua conta utilizando o celular de uma das vítimas que havia sido encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML) de Santos, no litoral paulista, onde ele trabalhava.

Conforme apurado pelo jornal O Dia, o caso foi denunciado pela família da vítima, que percebeu a ausência do dinheiro na conta bancária e procurou o 3º Distrito Policial para registrar a ocorrência.

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A Justiça paulista expediu um mandado de prisão contra o suspeito.