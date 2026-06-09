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Funcionário de necrotério é preso após usar celular de morto para fazer pix de R$ 7 mil para a própria conta

Caso foi denunciado pela família da vítima

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 9 de junho de 2026 às 20:41

Bruno Peres/Agência Brasil
PIX Crédito: Bruno Peres/Agência Brasil

Um funcionário de um necrotério foi preso nesta segunda-feira (8) após realizar uma transferência via Pix para a própria conta usando o celular de uma pessoa morta. O caso aconteceu em São Paulo.

Segundo as investigações, o homem transferiu R$ 7 mil para sua conta utilizando o celular de uma das vítimas que havia sido encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML) de Santos, no litoral paulista, onde ele trabalhava.

Conforme apurado pelo jornal O Dia, o caso foi denunciado pela família da vítima, que percebeu a ausência do dinheiro na conta bancária e procurou o 3º Distrito Policial para registrar a ocorrência. 

Pix já é meio de pagamento mais popular do Brasil

O Pix foi lançado oficialmente pelo Banco Central do Brasil em novembro de 2020 por Ilustração, IA
Uma transferência via Pix pode ser concluída em poucos segundos, bem mais rápido que TED e DOC por IA/GEMINI
O Brasil é um dos líderes mundiais em pagamentos instantâneos graças à popularização do Pix por Banco de Imagens
É possível pagar compras usando apenas um QR Code, sem precisar de cartão físico. por Marcello Casal Jr/Agência Brasil
O Pix permite transferências usando chaves simples, como CPF, e-mail, telefone ou chave aleatória por Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Bilhões de transações são realizadas por Pix todos os meses, tornando-o o meio de pagamento mais usado do país por Reprodução
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O Pix foi lançado oficialmente pelo Banco Central do Brasil em novembro de 2020 por Ilustração, IA

A Justiça paulista expediu um mandado de prisão contra o suspeito.

De acordo com informações do jornal O Globo, o homem tentou destruir o celular após a realização da transferência. O suspeito é investigado pelos crimes de furto, fraude eletrônica, destruição de provas e peculato. 

Tags:

Pix

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