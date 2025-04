AGRESSÃO

Funcionário leva tapa na cara após se recusar a atender pedido de patrão

Vítima registrou cena em vídeo

Carol Neves

Publicado em 11 de abril de 2025 às 12:38

Aldevir Nelson Koch foi filmado agredido funcionário Crédito: Reprodução

Um funcionário de 31 anos denunciou ter sido agredido pelo próprio patrão após se recusar a atender um pedido durante o expediente. A agressão, que aconteceu no dia 1º de abril em uma loja de venda e manutenção de extintores em Sorriso, no interior de Mato Grosso, veio a público esta semana após a divulgação de um vídeo que mostra o momento do ataque.>

Wellington Dutra, a vítima, contou que o desentendimento teve início quando foi solicitado a instalar mangueiras em extintores novos. Segundo ele, ele informou ao patrão que estava ocupado, o que gerou uma reação imediata e agressiva. “Eu disse que estava ocupado, e ele repetiu com tom mais agressivo: ‘Eu mandei você colocar, já já vou sair e levar para entregar’. Continuei com o que estava fazendo. Depois ele entrou, gritando, tirou os extintores em que eu estava mexendo, e aí comecei a gravar. Foi quando ele partiu pra cima de mim e me agrediu”, relatou ao g1.>

Patrão dá tapa no rosto de funcionário de loja durante discussão em MT.



Reprodução/redes sociais pic.twitter.com/CJb6S6CZAA — Jornal O Dia (@jornalodia) April 11, 2025

No vídeo, o patrão, identificado como Aldevir Nelson Koch, aparece aproximando-se com uma caixa de papelão na mão. Enquanto o funcionário grava, é possível ouvi-lo dizer: “Vou filmar aqui o mal educado”. Em seguida, o empresário larga a caixa e desfere um tapa no rosto de Wellington. Logo após o ataque, outros funcionários que estavam no local reagem com indignação: “Pelo amor de Deus, você tá doido, homem?”.>