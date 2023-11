Garota de programa mata rival com garrafa de vidro após ser atingida por lata de cerveja

Uma jovem de 28 anos foi presa após matar Jéssica Rodrigues, de 30, com uma garrafa de cerveja durante uma briga de bar. O crime ocorreu na madrugada de sábado (25), na cidade de Acreúna, no sudoeste goiano. Segundo o g1, ambas eram garotas de programa e tinham um histórico de rixa.



Imagens da câmera de segurança do bar mostram o momento em que a suspeita faz um gesto, parecendo chamar a vítima para a briga. Após a provocação, Jéssica jogou uma lata de cerveja no rosto da rival.