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Gigante do varejo traz marca de maquiagem para o Brasil com produtos a partir de R$ 29,90

Marca está presente em mais de 150 países

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 13 de maio de 2026 às 14:07

Produtos serão vendidos em lojas físicas no Brasil
Produtos serão vendidos em lojas físicas no Brasil Crédito: Divulgação

A Sheglam, marca de beleza da Shein, inicia sua expansão no Brasil a partir desta quarta-feira (13). Os produtos passam a ser vendidos em farmácias, grandes redes de perfumaria e lojas de departamento, sem exclusividade de canal ou região.

A expectativa, segundo a empresa, é alcançar cerca de 2 mil pontos de venda nos primeiros seis meses de operação e faturar aproximadamente R$ 50 milhões no primeiro ano. Os produtos de beleza continuam sendo vendidos online pela Shein. 

Alguns dos produtos vendidos na loja online

Alguns dos produtos vendidos na loja online por Divulgação
Alguns dos produtos vendidos na loja online por Divulgação
Alguns dos produtos vendidos na loja online por Divulgação
Alguns dos produtos vendidos na loja online por Divulgação
Alguns dos produtos vendidos na loja online por Divulgação
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Alguns dos produtos vendidos na loja online por Divulgação

Já os itens comercializados nos pontos físicos terão preços a partir de R$ 29,90, cerca de 10% a mais em relação aos preços praticados no site e no aplicativo. O aumento considera impostos e custos da operação local. Segundo a marca, o Brasil já representava cerca de 15% da audiência global da Sheglam. 

Entre os produtos vendidos estão blush, primer, base, gloss, batom, entre outros. A marca possui cerca de 7 mil pontos de venda no mundo, além de 150 mercados online.

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