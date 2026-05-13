Gigante do varejo traz marca de maquiagem para o Brasil com produtos a partir de R$ 29,90

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Maysa Polcri
Publicado em 13 de maio de 2026 às 14:07
A Sheglam, marca de beleza da Shein, inicia sua expansão no Brasil a partir desta quarta-feira (13). Os produtos passam a ser vendidos em farmácias, grandes redes de perfumaria e lojas de departamento, sem exclusividade de canal ou região.
A expectativa, segundo a empresa, é alcançar cerca de 2 mil pontos de venda nos primeiros seis meses de operação e faturar aproximadamente R$ 50 milhões no primeiro ano. Os produtos de beleza continuam sendo vendidos online pela Shein.
Alguns dos produtos vendidos na loja online
Já os itens comercializados nos pontos físicos terão preços a partir de R$ 29,90, cerca de 10% a mais em relação aos preços praticados no site e no aplicativo. O aumento considera impostos e custos da operação local. Segundo a marca, o Brasil já representava cerca de 15% da audiência global da Sheglam.
Entre os produtos vendidos estão blush, primer, base, gloss, batom, entre outros. A marca possui cerca de 7 mil pontos de venda no mundo, além de 150 mercados online.