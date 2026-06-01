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Gigante japonesa anuncia fábrica de R$ 11 bilhões e 2 mil empregos em cidade do interior

Com a nova unidade, o município passará a ser o principal centro industrial da montadora japonesa no Brasil

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 1 de junho de 2026 às 10:59

Nova fábrica da Toyota em Sorocaba
Nova fábrica da Toyota em Sorocaba Crédito: Divulgação/Toyota

A Toyota anunciou que pretende iniciar as operações de sua segunda fábrica em Sorocaba, no interior de São Paulo, no começo de novembro. Com a nova unidade, o município passará a ser o principal centro industrial da montadora japonesa no Brasil.

O empreendimento integra o plano de investimentos de R$ 11 bilhões que a empresa pretende executar no país até 2030. Segundo a fabricante, a nova planta será responsável pela produção de futuros lançamentos da marca e também de veículos equipados com tecnologia híbrida.

De acordo com a Toyota, a entrada em funcionamento da fábrica deverá resultar na criação de aproximadamente 2 mil empregos.

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Encerramento de atividades

A expansão da operação em Sorocaba ocorre ao mesmo tempo em que a companhia encerra as atividades produtivas de sua unidade em Indaiatuba, também localizada no estado de São Paulo. A montadora informou que a produção será finalizada no próximo dia 30, após a conclusão da transferência da fabricação do Corolla sedã para Sorocaba.

A fábrica de Indaiatuba operava desde 1998 e era dedicada ao Corolla. Em 2019, a unidade passou a produzir também as versões híbridas do modelo.

Atualmente, a Toyota produz no Brasil apenas os modelos Corolla sedã, Corolla Cross e Yaris Cross. Outros veículos comercializados pela marca no mercado nacional, como a picape Hilux e o SUV SW4, chegam ao país por meio de importação. O portfólio da fabricante inclui ainda esportivos como GR Yaris e GR Corolla, além dos modelos RAV4, Hiace e outros utilitários.

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