Ginecologista é preso após 23 denúncias de estupro durante consultas médicas

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 24 de abril de 2026 às 20:24
Um médico ginecologista foi preso nesta quinta-feira (23), em Goiânia, no estado de Goiás. Ele é investigado por pelo menos 23 denúncias de estupro durante consultas médicas. Ele foi preso preventivamente em casa por equipes da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Senador Canedo (2ª DRP) e conduzido ao presídio de Senador Canedo.
O homem, identificado como Marcelo Arantes, é investigado por uma série de estupros de vulnerável praticados contra pacientes em seu consultório e em clínicas médicas. Já foram identificadas 23 vítimas: 10 em Goiânia e 13 em Senador Canedo. Em um dos casos, ocorrido em Senador Canedo, o Ministério Público de Goiás (MP-GO) já ofereceu denúncia à Justiça, segundo informações da Polícia Civil.
O primeiro registro do crime ocorreu em 2017, em Senador Canedo. Três anos depois, em 2020, uma vítima procurou a Delegacia da Mulher em Goiânia para denunciar que também havia sido violada. Segundo relatos das vítimas, o médico realizava exames de toque sem indicação médica, além de outros atos libidinosos sem consentimento.
Segundo a polícia, outras mulheres podem procurar a Delegacia da Mulher em Goiânia e Senador Canedo para dar andamento a novas investigações. A prisão preventiva tem prazo indeterminado, e os inquéritos serão concluídos no prazo legal.