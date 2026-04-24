BRASIL

Ginecologista é preso após 23 denúncias de estupro durante consultas médicas

Primeiro registro do crime ocorreu em 2017, no Canedo, no estado de Goiás

Elaine Sanoli

Publicado em 24 de abril de 2026 às 20:24

Ginecologista foi preso nesta quinta-feira (23) Crédito: Divulgação/ PCGO

Um médico ginecologista foi preso nesta quinta-feira (23), em Goiânia, no estado de Goiás. Ele é investigado por pelo menos 23 denúncias de estupro durante consultas médicas. Ele foi preso preventivamente em casa por equipes da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Senador Canedo (2ª DRP) e conduzido ao presídio de Senador Canedo.



O homem, identificado como Marcelo Arantes, é investigado por uma série de estupros de vulnerável praticados contra pacientes em seu consultório e em clínicas médicas. Já foram identificadas 23 vítimas: 10 em Goiânia e 13 em Senador Canedo. Em um dos casos, ocorrido em Senador Canedo, o Ministério Público de Goiás (MP-GO) já ofereceu denúncia à Justiça, segundo informações da Polícia Civil.

O primeiro registro do crime ocorreu em 2017, em Senador Canedo. Três anos depois, em 2020, uma vítima procurou a Delegacia da Mulher em Goiânia para denunciar que também havia sido violada. Segundo relatos das vítimas, o médico realizava exames de toque sem indicação médica, além de outros atos libidinosos sem consentimento.