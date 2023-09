Gol apresenta aeronave verde com modernidade e sustentabilidade

Se das alturas as pessoas adoram admirar campos, florestas e montanhas verdejantes, a GOL Linhas Aéreas decidiu espalhar essa cor também pelos céus do Brasil e do mundo.



A GOL apresentou nesta semana, em evento no Aerotech, em Confins (CNF), sua mais nova aeronave temática, #MeuVooCompensa, com o objetivo de materializar suas iniciativas de cunho ambiental e lançar novas frentes ligadas à sustentabilidade.



O laranja, o cinza e o branco vistos nos aviões tradicionais da GOL dão espaço à cor verde quase total, nesta nova aeronave temática, cuja personalização tem o apoio da fabricante norte-americana Boeing. De um lado, a estampa de #MeuVooCompensa em branco. Na outra face, contornos de árvores que remetem à preservação da natureza.