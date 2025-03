FIQUE ATENTO

Golpe do 'Serasa Limpa Nome': veja como funciona e aprenda a se proteger

Serasa não entra em contato com os consumidor por WhatsApp, ligação ou SMS

Um novo golpe tem atordoado os brasileiros que sonham em deixar o nome limpo. Os criminosos têm usado o nome do Serasa, uma das maiores plataformas de renegociação de dívidas do país, para lesar pessoas. O chamado “golpe do Serasa Limpa Nome” vem se tornando cada vez mais frequente.>

No golpe do Serasa Limpa Nome, bandidos se passam por representantes do Serasa ou criam sites e links falsos para fazer com que os consumidores cliquem. Eles prometem descontos exclusivos, quitação rápida de débitos e condições incompatíveis com o habitual. Ao cair no golpe, as vítimas acabam perdendo dinheiro e chegam até a pagar por dívidas que não existem.>