Gonet contraria PF e diz que não vê necessidade de policiais dentro da casa de Bolsonaro

Ex-presidente está em prisão domiciliar em Brasília desde o dia 4 de agosto

Estadão

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 17:46

Procuradoria-Geral da República (PGR) Crédito: José Cruz/ Agência Brasil

A Procuradoria-Geral da República (PGR) informou nesta sexta-feira (29) ao Supremo Tribunal Federal (STF) que não vê necessidade de colocar policiais dentro da casa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em Brasília, onde ele está em prisão domiciliar. Equipes estão de prontidão na entrada do condomínio.

"É inevitável que se haja de estabelecer um equilíbrio entre o status atual do Sr. Jair Bolsonaro e os interesses da Justiça Pública. Essa avaliação não induz a Procuradoria-Geral da República, neste momento, a propugnar por soluções mais gravosas do que a da custódia domiciliar", diz o ofício enviado ao STF.

O procurador-geral da República Paulo Gonet afirma que a situação exige "precauções contra iniciativas de fuga", mas na avaliação dele o monitoramento pode ser feito na área externa do imóvel. "Observo que não se aponta situação crítica de segurança no interior da casa", escreveu o PGR.

Para Gonet, o monitoramento das adjacências de casa do ex-presidente, como a rua e a saída do condomínio, são suficientes. O procurador-geral também sugere que o acesso pelo terreno da propriedade, que preocupa a Polícia Federal, seja monitorado por câmeras em tempo real.

"A Procuradoria-Geral da República não objeta a que receba atenção de vigilância, diferente da presença física continuada de agentes de segurança. Esses agentes, porém, devem ter o seu acesso a essas áreas livre de obstrução, em caso de pressentida necessidade", sugere o procurador-geral.

O posicionamento da PGR contraria a Polícia Federal. O diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, defendeu que a única maneira de prevenir o risco de fuga é "o acompanhamento in loco e em tempo integral das atividades" de Bolsonaro.

Segundo o delegado, não é possível deixar policiais de prontidão no condomínio sem atrapalhar os demais moradores. O diretor-geral argumentou também que a tornozeleira eletrônica do ex-presidente envia informações de localização online e em tempo real, mas que há chance de fuga em caso de falhas ou "interferências deliberadas" no sinal.