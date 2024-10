PLANOS PARA ALIMENTAÇÃO

Governo federal aprova plano nacional de abastecimento alimentar

Publicado no Diário oficial nesta segunda (21), o programa promete ampliar acesso a alimentos da Cesta Básica

Da Redação

Publicado em 21 de outubro de 2024 às 16:57

Cesta básica Crédito: Valter campanato/Agência Brasil

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social aprovou, em conjunto com a Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional (Caisan), o Plano Nacional de Abastecimento Alimentar, chamado Alimento no Prato.

Publicado no Diário Oficial da União nesta segunda-feira (21), o documento abrange o período de 2025 a 2028, com medidas para abastecimento alimentar de populações carentes, expansão de crédito rural e ampliação do acesso a alimentos da Cesta Básica.

O Alimento no Prato será aberto para toda a população, com atenção especial para as pessoas em vulnerabilidade, agricultores, povos originários e comunidades quilombolas.