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Grupo de mulheres sai para pescar e é surpreendido pela presença de sucuri descansando em barco

A sucuri foi retirada da embarcação e devolvida ao seu habitat natural

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 30 de abril de 2026 às 17:26

Grupo de mulheres sai para pescar e é surpreendido pela presença de sucuri descansando em barco
Grupo de mulheres sai para pescar e é surpreendido pela presença de sucuri descansando em barco Crédito: Reprodução

Um grupo de mulheres saiu para pescar no Rio Paraguai, no Pantanal, em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, quando foram surpreendidas por uma intrusa no barco. Elas saíram do Hotel Pesqueiro da Odila cedinho, tiveram uma manhã tranquila de diversão e pescaria e, por volta das 11h30, decidiram interromper a pescaria e parar para almoçar. Ao voltarem, se deram conta de que uma nova integrante havia se unido ao grupo: uma sucuri-amarela descansava na embarcação. As informações são do G1 Mato Grosso do Sul.

O momento foi registrado nas redes sociais pela influenciadora digital Jessika Pazini, que era uma das integrantes do grupo. Segundo ela, as pescadoras haviam saído cedo do hotel e passaram toda a manhã pescando no Rio Paraguai, sem perceber qualquer movimentação incomum nos barcos. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

A sucuri foi retirada da embarcação por um dos piloteiros que acompanhavam o passeio. Em seguida, a cobra foi devolvida ao seu habitat natural. A sucuri-amarela é uma cobra menor que a sucuri-verde, por isso costuma capturar presas menores. Não é peçonhenta e mata suas presas por constrição. Ela pode medir entre 2,4 e 4,6 metros e pesar, em média, 30 kg, podendo chegar a 40 kg.

Além disso, as fêmeas costumam ser maiores que os machos. A espécie vive, principalmente, em pântanos e brejos, mas também pode ser encontrada em florestas e cavernas. A sucuri-amarela se alimenta de aves, ovos, peixes, répteis (incluindo jacarés) e pequenos mamíferos. Também pode capturar animais maiores, como cervos, caititus e capivaras.

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