Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

“Policial Novinho”: escrivão da PC é investigado após postar foto em site de acompanhantes com farda da corporação

Odezio Junior, de 24 anos, teria anunciado programas por R$ 200 em sites de acompanhantes

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 30 de abril de 2026 às 18:01

Investigado estaria no cargo a pouco tempo Crédito: Redes Sociais

Sob o codinome "policial novinho", o escrivão Odezio Graucio de Oliveira Junior teria anunciado serviços de acompanhante e publicado fotos seminu vestindo o uniforme da Polícia Civil de Mato Grosso. O caso, que viralizou em plataformas de conteúdo adulto, agora é alvo de apuração da Corregedoria-Geral, que investiga a conduta do servidor de 24 anos por quebra de decoro e uso indevido de símbolos institucionais. As informações foram divulgadas pelo Metrópolis.

Nos anúncios vinculados ao perfil, o servidor supostamente oferecia programas por R$ 200 a hora, que incluíam desde atos sexuais até acompanhamento em jantares e passeios. Nas descrições, o anunciante prometia "segurança, total sigilo e discrição" aos clientes, utilizando características físicas e referências à sua profissão para atrair interessados.

“Policial Novinho”: escrivão da PC é indiciado após postar foto em site de acompanhnetes com farda da corporação

“Policial Novinho”: escrivão da PC é indiciado após postar foto em site de acompanhnetes com farda da corporação por Redes Sociais
“Policial Novinho”: escrivão da PC é indiciado após postar foto em site de acompanhnetes com farda da corporação por auto-upload
“Policial Novinho”: escrivão da PC é indiciado após postar foto em site de acompanhnetes com farda da corporação por Redes Sociais
“Policial Novinho”: escrivão da PC é indiciado após postar foto em site de acompanhnetes com farda da corporação por Redes Sociais
“Policial Novinho”: escrivão da PC é indiciado após postar foto em site de acompanhnetes com farda da corporação por Redes Sociais
“Policial Novinho”: escrivão da PC é indiciado após postar foto em site de acompanhnetes com farda da corporação por Redes Sociais
1 de 6
“Policial Novinho”: escrivão da PC é indiciado após postar foto em site de acompanhnetes com farda da corporação por Redes Sociais

O caso ganhou repercussão após imagens do policial vestindo apenas a camisa da Polícia Civil viralizarem nas redes sociais. A instituição confirmou, por meio de nota, que a Corregedoria já tomou conhecimento dos fatos e está adotando as "providências cabíveis" para apurar a possível infração disciplinar e o uso indevido de símbolos oficiais da corporação.

Se confirmada a autenticidade das postagens, o escrivão poderá responder administrativamente, com sanções que variam de suspensão à demissão, uma vez que o estatuto dos servidores públicos veda condutas que comprometam a dignidade da função policial ou utilizem bens do Estado para fins privados e ilícitos.

Defesa contesta autenticidade

Em nota oficial, a defesa de Odezio Graucio de Oliveira Junior negou veementemente as acusações. Os advogados do servidor contestam a veracidade das imagens, levantando a suspeita de que o material possa ter sido alvo de manipulação digital.

"As imagens atribuídas ao servidor são expressamente contestadas, inclusive quanto à autenticidade, origem, contexto, eventual adulteração, montagem, manipulação digital ou uso indevido de recurso de inteligência artificial", afirmou a equipe jurídica do escrivão. O caso segue sob sigilo administrativo enquanto a perícia analisa o material colhido nos sites de conteúdo adulto.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Polícia Civil lança prêmio para reconhecer jornalistas de segurança pública na Bahia

Bandidos interceptam caminhão com carga de R$ 800 mil, fazem motorista refém e trocam tiros com polícia em Salvador

Mãe de Oruam é investigada pela Polícia Civil; inquérito sugere sua participação em organização criminosa

Polícia identifica suspeito de matar estudante em frente a escola de Feira de Santana

Polícia descobre esquema de locação fraudulenta de veículos com prejuízo de quase R$ 900 mil na Bahia

Tags:

Brasil Polícia Policial Investigação Garoto de Programa Prostituição

Mais recentes

Imagem - Grupo de mulheres sai para pescar e é surpreendido pela presença de sucuri descansando em barco

Grupo de mulheres sai para pescar e é surpreendido pela presença de sucuri descansando em barco
Imagem - Perfil de ex-deputado posta foto íntima em rede social e repercute na web: 'visão do inferno'

Perfil de ex-deputado posta foto íntima em rede social e repercute na web: 'visão do inferno'
Imagem - Câmara derruba veto de Lula sobre dosimetria e abre caminho para reduzir pena de Bolsonaro

Câmara derruba veto de Lula sobre dosimetria e abre caminho para reduzir pena de Bolsonaro