SANTA CECÍLIA

Homem é baleado dentro de estação do metrô após perseguição policial

Segundo a polícia, suspeito atuava como 'aviãozinho' na região da Cracolândia

Passageiros começaram a gritar após o acidente e houve correria na estação. A concessionária ViaMobilidade informou que a vítima tentou entrar no vagão e acabou preso no vão entre as portas do trem e da plataforma. A empresa disse ainda que está colaborando com as autoridades e apurando as circunstâncias do acidente, que aconteceu por volta das 8h.>