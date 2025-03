SUSTO

Homem engole cobra e vomita animal após ingerir bebida alcoólica

Ele foi levado para o hospital

Um episódio surpreendeu moradores da cidade de Mulungu, no Ceará, na quarta-feira (5). Um homem de 45 anos vomitou uma cobra depois de ingerir bebidas alcoólicas no centro do município. Segundo testemunhas, ele se aproximou de um grupo de mototaxistas e disse que se sentia mal. Pouco tempo depois, o animal foi expelido. >

Imagens registradas no local mostram que o réptil estava com a cabeça cortada, indicando que possivelmente o homem a arrancou antes de ingeri-la, já morta. As informações são do portal Metrópoles. >