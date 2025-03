VENENOSA

Seis cobras são capturadas em um único dia em diferentes bairros de Salvador

Polícia atendeu chamado em cinco localidades

Os resgates começaram no início da manhã, com a captura de duas serpentes no bairro de Plataforma, se estendendo no período da tarde com as capturas de uma jiboia, localizada no telhado de uma residência em Itapuã, e de uma serpente coral - é considerada uma das mais venenosas do Brasil - dentro de um imóvel em Cajazeiras. >