PERIGO

Família encontra ninho com cobras venenosas em sofá na sala; bebê estava em casa

Caos aconteceu em Santa Catarina; pelo menos oito filhotes foram localizados

Uma família de Itajaí, em Santa Catarina, tomou um susto após encontrar oito filhotes de cobra coral e um ninho dentro de casa - estando alguns dentro do sofá. A espécie é venenosa e considerada uma das mais peçonhentas do Brasil. O veneno é neurotóxico e pode causar paralisia respiratória. As informações dão do portal. NSC Total >