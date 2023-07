Homem tem testículo rasgado após esposa encontrar mensagens de ex

Um homem teve os testículos rasgados pela esposa após a mulher ver mensagens da ex do companheiro no celular dele. O caso aconteceu no sábado (22), na zona rural de Santo Antônio do Descoberto, no Entorno do Distrito Federal.



Segundo o G1, a Polícia Militar informou que a mulher começou a discussão depois que o homem tentou impedi-la de sair de casa. Revoltada, ela segurou os testículos, apertou e conseguiu romper a bolsa escrotal, deixando a parte íntima exposta.