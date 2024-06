Homem usa tornozeleira eletrônica de réu em troca de R$ 1,5 mil por mês

Um homem foi condenado a 2 anos e 2 meses de prisão por usar uma tornozeleira eletrônica no lugar de um réu que deveria cumprir a medida cautelar e utilizar o item. O agora condenado recebia um pagamento mensal de R$ 1,5 mil para usar a tornozeleira no lugar da pessoa que deveria fazer o uso. O caso aconteceu no Maranhão e as informações são do Uol.